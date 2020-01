Era la fine di dicembre 2019 quando vi avevamo annunciato le registrazioni sito web dell’IMDA (Infocomm Media Development Authority) di Singapore, di due nuovi dispositivi Realme: Realme 5i e Realme C3.

Ora sappiamo che Realme C3 sarà presentato ufficialmente il 6 febbraio durante un evento organizzato in India.

Realme C3

La filiale indiana di Realme ha condiviso l’invito ad un evento che si terrà il 6 febbraio e vedrà il lancio di nuovo dispositivo Realme. L’evento inizierà alle 12:30 ora locale e sarà trasmesso in streaming live su Facebook e su YouTube.

Non abbiamo ancora la scheda tecnica del prodotto ma sappiamo che Realme C3 sarà esteticamente come il suo predecessore, il Realme C2.

Dall’immagine che che appare nell’invito si può capire che il display avrà un notch a goccia, mentre sul retro si notano due fotocamere allineate verticalmente. Per quanto riguarda i colori sembra confermata la colorazione blu, ma non abbiamo informazioni in merito alla presenza anche di altri colori.

Realme negli inviti all’evento, per promuovere la serie C3, ha utilizzato lo slogan “Entertainment Ka Superstar” che si traduce in: “superstar dell’intrattenimento”. Questo slogan ci porta a pensare che il nuovo smartphone avrà una batteria più grande del suo predecessore (dotato di una 4000 mAh).

Leggendo questo slogan alcuni hanno ipotizzato anche la presenza di un display con risoluzione a 1080p, ma è una cosa che riteniamo poco probabile dato che gli smartphone della serie C sono dei modelli entry-level.

Per il momento non sono noti altri dettagli in merito al dispositivo, ma manca una settimana al lancio e potrebbe essere che prima dell’evento del sei febbraio vengano rilasciate altre informazioni ufficiali sul nuovo modello Realme.

Fonte gsmarena