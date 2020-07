Realme C15, il nuovo mid-range è ufficiale: Helio G35, 4 fotocamere sul retro e batteria da 6000 mAh

Nella giornata di ieri è stato presentato in Indonesia il Realme C15, il nuovo telefono mid-range dell’azienda asiatica che era già comparso in un paio di teaser (e anche in alcuni report online).

Si tratta di uno smartphone economico che è tuttavia caratterizzato da specifiche da medio-gamma, con un buon hardware. Al momento, non è chiaro se il telefono sarà interessato da un lancio internazionale: nei prossimi giorni Realme dovrebbe comunicare qualcosa in tal senso.

Venendo alle principali caratteristiche, va subito sottolineato che Realme C15 funziona con Android 10 come sistema operativo, con l’interfaccia utente Realme. Il nuovo prodotto dell’azienda cinese è dotato di un display Mini-drop da 6,5 ​​pollici (720×1,600 pixel) con rapporto schermo-corpo dell’88,7% e 420 nit di luminosità. Il display LCD è inoltre equipaggiato con la protezione Corning Gorilla Glass.

Realme C15 è alimentato con un processore MediaTek Helio G35 octa-core, abbinato ad una GPU GE8320, 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite scheda microSD. Per quanto riguarda il comparto foto, sul retro del Realme C15 troviamo quattro fotocamere, con un sensore principale da 13 megapixel con un obiettivo f / 2.2, un secondo sensore da 8 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare f / 2.25, un terzo sensore per il bianco e nero da 2 megapixel con un obiettivo f / 2.4 e, infine, una fotocamera da 2 megapixel con un obiettivo f / 2.4. Sul davanti, invece, il nuovo telefono dell’azienda cinese è dotato di un unico sensore da 8 megapixel, con un obiettivo f / 2.0.

Le opzioni di connettività su Realme C15 includono Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth v5.0, 4G, GPS, Glonass, un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta Micro-USB per la ricarica. La batteria del telefono, da ben 6.000 mAh, è probabilmente la vera “chicca” del Realme C15, con tanto di supporto alla ricarica rapida da 18 W. I sensori di bordo includono un sensore di luce ambientale, un sensore di prossimità, uno scanner di impronte digitali sul retro e un sensore di induzione magnetica.

Realme C15 ha una variante da 3 GB + 64 GB che viene venduta in Indonesia al prezzo di 1.999.000 rupie indonesiane (circa 117 euro), una variante da 4 GB + 64 GB che costa 2.199.000 rupie indonesiane (circa 129 euro) e infine una variante da 4 GB + 128 GB al prezzo di 2.499.000 rupie indonesiane (circa 146 euro). Realme C15 è disponibile in due varianti di colore, ovvero Blu marino e Argento gabbiano.

Fonte Gadgets360