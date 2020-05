Realme, non solo smartphone: ecco Buds Q, le nuove cuffie true wireless

Realme è uno dei marchi cinesi che si sta espandendo maggiormente, grazie alla sua capacità di realizzare sempre dei prodotti di alta qualità a prezzi accessibili.

Sebbene l’azienda si concentri maggiormente nello sviluppo degli smartphone mobile, gli utenti apprezzano anche altri prodotti targati Realme, a cominciare dai vari accessori che soddisfano a pieno le esigenze della clientela.

Gli ultimi arrivati sono i Realme Buds Q, auricolari true wireless che la società ha presentato in Cina nella giornata di lunedì. Gli auricolari sono disponibili in tre colorazioni – Nero, Bianco e Giallo – e possono essere prenotati tramite il sito Web cinese di Realme. Il prezzo delle Buds Q è stato fissato a 149 Yuan (circa 19 euro).

Per la progettazione delle Realme Buds Q, l’azienda cinese ha collaborato con il designer francese Jose Levy. Il design di questi auricolari TWS è “ispirato al ciottolo morbido e rotondo”.

Realme Buds Q dispone di driver audio da 10 mm e gli auricolari TWS offrono una riproduzione musicale di 20 ore con una singola carica. A prima vista, i nuovi auricolari della società asiatica sembrano abbastanza simili ai Samsung Galaxy Buds.

Inoltre, le cuffie Realme Buds Q supportano Bluetooth v5.0 e hanno un grado di protezione IPX4 per il sudore e l’impermeabilità. Gli auricolari hanno anche un tasso di latenza di 119 millisecondi e sono dotati di “controlli rapidi” che assicurano controlli “touch” fluidi per riprodurre, mettere in pausa e “skippare” i brani musicali. Le impostazioni possono essere personalizzate tramite l’app Realme Link, che funziona su uno smartphone Android.

Realme afferma inoltre che gli auricolari Buds Q hanno un peso di appena 3,6 grammi: come affermato dalla stessa azienda, sono “più leggeri di un foglio A4”. Le cuffie sono infine dotate di una custodia a forma di pillola che supporta la ricarica cablata da 30 W.

