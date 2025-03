Realme accelera la crescita al Mobile World Congress 2025: nuove tecnologie e ambiziosi obiettivi

Nel panorama delle telecomunicazioni, Realme si distingue come uno dei produttori di smartphone con la crescita più rapida, e il Mobile World Congress 2025 ha rappresentato un palcoscenico cruciale per il loro futuro. L'azienda non solo punta a espandere la sua presenza in oltre 100 mercati, ma ha anche fissato un obiettivo sfidante: oltrepassare i 10 milioni di vendite annuali in Europa nel giro di tre anni. Un segnale chiaro della volontà di Realme di consolidarsi come leader nel settore.

Iniziativa NEXT AI: 100 milioni di smartphone intelligenti

Una delle novità più affascinanti annunciate al MWC è l'iniziativa NEXT AI, che mira a equipaggiare e distribuire ben 100 milioni di smartphone con tecnologia supportata dall’intelligenza artificiale entro il 2028. Questa mossa non solo testimonia l’impegno dell'azienda nell'innovazione tecnologica, ma rappresenta anche una strategia chiave per distinguersi in un mercato affollato. Con smartphone sempre più intelligenti e capaci di rispondere ad esigenze specifiche, Realme si prepara ad affrontare la crescente domanda di funzionalità avanzate da parte dei consumatori.

Un prototipo innovativo: smartphone con obiettivi intercambiabili

Tra le innovazioni presentate, spicca un prototipo di smartphone dotato di obiettivo intercambiabile, capace di collegare direttamente obiettivi DSLR. Questa caratteristica mette in evidenza l’intento dell’azienda di elevare la qualità fotografica dei dispositivi mobili, un aspetto sempre più importante per gli utenti. Il prototipo include un sensore personalizzato da 1 pollice realizzato da Sony, capace di supportare obiettivi da 73 mm, ideali per i ritratti, e obiettivi da 234 mm per il teleobiettivo, promettendo risultati fotografici di livello superiore.

La nuova serie Realme 14: design e tecnologia all'avanguardia

Il Mobile World Congress ha anche fornito l’occasione per presentare al mercato europeo la serie Realme 14, già svelata lo scorso dicembre in Asia. Questi smartphone non risultano solo particolarmente performanti, ma introducono anche una caratteristica unica: la capacità di cambiare colore in base alla temperatura ambientale. I modelli nella colorazione Pearl White, ad esempio, si tingono di blu quando le temperature scendono sotto i 16°C, grazie a pigmenti termocromici sviluppati in collaborazione con Valeur Designers.

Il modello di punta della serie, Realme 14 Pro+, si caratterizza per un display OLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e una luminosità di picco di ben 1500 nits, capace di offrire un'esperienza visiva straordinaria. Munito di un potente chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm, il dispositivo offre fino a 12 GB di RAM e un massimo di 512 GB di storage interno. La fotocamera principale, con un sensore Sony IMX896 da 50 MP e supporto OIS, insieme al teleobiettivo periscopico da 50 MP, fornisce funzionalità impressionanti, incluse capacità di zoom ottico fino a 3x e digitale fino a 120x.

Impermeabilità e durata della batteria: caratteristiche top per i modelli Realme

I modelli di smartphone presentati non sono solo evoluti dal punto di vista tecnologico, ma anche robusti. Realme 14 Pro è dotato di un display AMOLED da 6,77 pollici, risoluzione Full HD+ e un refresh rate a 120 Hz. Anche questo smartphone è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 7300 Energy, con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Entrambi i dispositivi sono certificati IP69, IP68 e IP66, dimostrando resistenza a polvere e acqua. La batteria da 6000 mAh con ricarica rapida a 80W garantisce un’autonomia superiore, soddisfacendo le esigenze di chi dispone di uno stile di vita attivo.

Novità e robustezza: Realme 14x e gli auricolari Buds Air7

Un altro dispositivo della famiglia Realme è il 14x, progettato per chi cerca solidità e affidabilità. Anche se le specifiche tecniche non sono ancora state rivelate, si sa che integrate avranno un SoC MediaTek Dimensity 6300 e una batteria da 5000 mAh, con una resistenza agli urti di standard militare.

Accanto agli smartphone, Realme ha presentato anche gli auricolari Buds Air7, che offrono una cancellazione attiva del rumore fino a 52 dB e sono certificati per il suono Hi-Res Audio Wireless. Con una durata totale di riproduzione di 52 ore e certificazione IP55 per l'acqua e la polvere, questi auricolari si preannunciano un'aggiunta interessante per coloro che desiderano un'esperienza audio di alta qualità in movimento.