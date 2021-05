Realme 8 e Realme 8 5G arrivano in Italia (assieme ai Buds Q2)

Realme 8 e Realme 8 5G “sbarcano” ufficialmente nel mercato italiano. L’annuncio è stato dato proprio da Realme nel corso della #199Challenge, la prima sfida a metà tra motocross e gaming che ha visto i piloti social Andrea Pirillo e Edoardo Jannone darsi battaglia su due moto da fuoristrada KTM EXC e SX 2021, entrambe molto potenti.

Lo scopo dell’evento era proprio presentare pubblicamente il nuovo Realme 8 5G e mostrare le sue capacità performanti anche durante le sessioni di gaming più intense.

La sfida, trasmessa in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Realme, ha visto anche la partecipazione del pluripremiato campione di motocross, Antonio “Tony” Cairoli, che ha esaltato le potenzialità del Realme 8 5G e si è detto entusiasta di poter collaborare “con un brand giovane e pronto a osare come Realme per far sperimentare a tutti l’ebbrezza di una velocità estrema ma accessibile”.

Ma quali sono le caratteristiche principali di questi due nuovi telefoni del brand cinese, ormai sempre più in crescita? Partendo dal Realme 8, va sottolineata la presenza del display Super AMOLED da 6,4 pollici, che assicura un’ottima resa visiva, mentre ad alimentare il prodotto troviamo un processore MediaTek Helio G95. La batteria che equipaggia il nuovo telefono Realme è da 5.000 mAh, con ricarica Dart da 30W. Venendo al comparto foto, abbiamo una fotocamera quadrupla, caratterizzata dall’intelligenza artificiale (AI), che comprende un sensore principale da 64 MP, una lente ultra-grandangolare 119 ° da 8 MP, un obiettivo macro e uno per ritratti in bianco e nero. Presente anche la modalità Starry, che permette di scattare foto spettacolari dei cieli stellati. La versione 4/64 GB di questo telefono è già disponibile in offerta lancio a 179 euro.

Il Realme 8 5G presenta invece un processore MediaTek Dimensity 700 realizzato con processo produttivo a 7 nm, assieme ad un’ottima batteria da 5000 mAh con Smart 5G Power Saving, una tecnologia all’avanguardia in grado di garantire una buona autonomia. Disponibile dal 18 maggio, fino al 20 maggio potrà essere acquistato nella versione 4/64 GB al prezzo di 179 euro (invece di 199, ndr), mentre la versione 6/128 GB costerà 229 e non 249 euro.

Realme ha infine lanciato anche i nuovi auricolari Buds Q2. Il prezzo di partenza di queste nuove cuffie, disponibili sul sito ufficiale, è di 29,99 euro, ma Realme le propone fino al 20 maggio al prezzo scontato di 24,99 euro.