Realme 7i, l’azienda cinese ufficializza il suo nuovo “mid-range”: 4 cam sul retro e batteria da 5000 mAh

Realme 7i è il nuovo dispositivo appena ufficializzato dall’azienda cinese. Presentato in Indonesia, il Realme 7i è uno smartphone di fascia media che si caratterizza soprattutto per l’eccellente autonomia, ma è un dispositivo che vale la pena analizzare in ogni suo aspetto.

Realme 7i funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione Realme UI. Il telefono è dotato di un display HD + da 6,5 ​​pollici (720×1.600 pixel) con rapporto schermo / corpo del 90% e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Presente anche la protezione Corning Gorilla Glass. Lo smartphone è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 662 octa-core con 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria integrata UFS 2.1, espandibile tramite scheda microSD.

Per quanto riguarda il comparto foto, Realme 7i presenta quattro fotocamere posteriori, con i sensori sono disposti a forma di L all’interno del modulo rettangolare. Il sensore primario da 64 megapixel con obiettivo f / 1.8 si accompagna ad un secondo sensore da 8 megapixel con obiettivo ultragrandangolare f / 2.2, un terzo sensore bianco e nero da 2 megapixel con obiettivo f / 2.4 e, infine, una fotocamera macro da 2 megapixel con apertura f / 2.4. Sul davanti è invece posizionato un sensore Sony IMX471 da 16 megapixel con obiettivo f / 2.1, alloggiato nel foro che si trova nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

Le opzioni di connettività includono Wi-Fi dual-band, LTE, Bluetooth 5.0, NFC, GPS / A-GPS, Glonass, un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB Type-C. I sensori a bordo del Realme 7i includono un sensore di luce ambientale, un sensore di prossimità, un accelerometro, un sensore giroscopico e un sensore di induzione magnetica. A bordo del device è presente anche un sensore di impronte digitali.

Realme ha equipaggiato il suo nuovo telefono con una batteria da 5.000 mAh, con tanto di supporto per la ricarica rapida da 18 W. Il caricabatterie rapido è incluso nella confezione.

Il prezzo di partenza del Realme 7i è di 3.199.000 rupie indonesiane – circa 183 euro – per l’unica variante da 8 GB + 128 GB. Il dispositivo viene lanciato in due opzioni di colore, vale a dire, Aurora Green e Polar Blue. Al momento non sappiamo se la società cinese sia intenzionata a portare questo prodotto anche in Europa.

