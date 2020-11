Realme 7 5G, l’azienda cinese lancia l’alternativa 5G più economica in Europa: dettagli e prezzi

Una delle novità più interessanti degli ultimi tempi, almeno nel settore degli smartphone, è certamente l’intenzione di Realme di espandersi anche nei mercati europei, dopo essere riuscita a raggiungere obiettivi molto importanti in patria. L’azienda cinese ha appena rilasciato la sua versione 5G del Realme 7 nel Regno Unito: stando a quanto riferito dalla stessa società, si tratterebbe del telefono 5G più conveniente in vendita in questo momento in Europa. Sì, il Realme 7 5G sarà senz’altro uno dei telefoni più gettonati nel Black Friday anche in Italia, dato che verrà proposto al prezzo di 229 euro.

Dando uno sguardo alle specifiche tecniche ci si rende subito conto di come non ci siano grosse differenze con il Realme 7. Tuttavia, con la variante 5G si ottiene anche un display a 120 Hz più fluido (a differenza dei 90Hz, ndr) e un chipset MediaTek Dimensity 800U aggiornato che offre il supporto per la doppia SIM 5G.

Il Realme 7 5G dispone inoltre di un display 1080p da 6,5 ​​pollici ed è dotato di 6 GB di RAM insieme a 128 GB di memoria espandibile. La fotocamera principale da 48 MP con apertura f / 1.8 è accompagnata da una fotocamera ultra ampia da 8 MP con apertura f / 2.3, una fotocamera macro da 2 MP f / 2.4 e infine una quarta fotocamera verticale in bianco e nero da 2 MP, con apertura f / 2.4.

La variante 5G del Realme 7 è inoltre equipaggiata con una batteria da 5.000 mAh, con la ricarica cablata rapida da 30 W che dovrebbe riuscire a garantire una ricarica del 50% in 26 minuti. Una batteria così qualitativa era probabilmente un aspetto necessario, dato che la presenza del 5G presume un consumo più elevato di energia.

Infine, anche sul Realme 7 5G è presente la funzione che consente di sbloccare il telefono tramite il riconoscimento facciale e un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione.

Fonte Android Authority