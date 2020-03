Realme 6 e 6 Pro ufficiali: quattro fotocamere sul retro e batteria da 4.300 mAh

Realme 6 e Realme 6 Pro sono ufficiali. Qualche ora fa il produttore cinese ha lanciato i suoi due nuovi telefoni, che apportano aggiornamenti significativi rispetto ai loro predecessori nonostante arrivino sul mercato a distanza di pochi mesi.

Il Realme 6 è il primo smartphone dell’azienda ad essere alimentato con il chipset G90T di MediaTek, che è stato realizzato appositamente per fornire ottime prestazioni durante le sessioni di gaming. La piattaforma a 12 nm offre una CPU octa-core con due core Cortex A76 da 2,05 GHz e sei core Cortex-A55 da 2 GHz a efficienza energetica, oltre ad una GPU Mali-G76 MC4 che viene abbinata con tre opzioni di memoria RAM (4 GB, 6 GB e 8 GB).

Il nuovo telefono di Realme si presenta inoltre con uno schermo LCD da 6,5​​”, grande come quello del Realme 5, anche se in questo nuovo smartphone la risoluzione è stata aggiornata a FullHD + e ora arriva con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il telefono è anche dotato di una protezione Corning Gorilla Glass 3 e presenta sul lato anteriore un “foro” dove trova posto la fotocamera selfie da 16 MP.

Sul retro sono presenti invece quattro fotocamere: il sensore principale è da 64 MP con sensore Samsung ISOCELL Bright GW1, mentre il secondo è un ultrawide da 8 MP. Il comparto foto posteriore si completa con un sensore macro da 2 MP e un’unità ausiliaria B&W da 2 MP per migliorare le “foto ritratto”. Infine, il device è equipaggiato con una batteria da 4.300 mAh che può essere caricata in un’ora con il caricabatterie da 30 W.

Realme 6 arriverà nelle versioni di archiviazione UFS2.1 da 64 GB e 128 GB ed entrambi avranno uno slot microSD dedicato accanto agli slot dual SIM. I prezzi variano a seconda delle versioni: si va dalle 12.999 rupie indiane (160 euro circa) della versione base alle 15.999 (poco meno di 200 euro) della variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Realme 6 Pro è invece alimentato con il nuovissimo processore Snapdragon 720G. Costruito su un processo a 8 nm, ha una CPU Kryo 465 octa-core da 2,3 GHz, una GPU Adreno 618 e 6/8 GB di RAM.

La variante “Pro” sfoggia un display LCD da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz e risoluzione FullHD +. Sul lato anteriore è presente un “foro” che ospita due fotocamere: un modulo Sony IMX471 da 16 MP e un sensore ultrawide da 8 MP. Il comparto foto è notevole anche sul retro: la fotocamera principale da 64 MP è accompagnata da un teleobiettivo da 12 MP, uno terzo sensore da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP.

Anche Realme 6 Pro ha una batteria da 4.300 mAh con supporto per la ricarica rapida da 30 W. Entrambi i telefoni hanno anche l’interfaccia utente Realme con Android 10 come sistema operativo. Il Realme 6 Pro è in pre-ordine a partire da 16.999 rupie indiane (circa 210 euro) per la versione 6 / 64GB.

Fonte GSMArena