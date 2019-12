Realme: il Realme 5i uscirà il 6 gennaio in Vietnam

Qualche giorno fa vi avevamo annunciato dei due nuovi dispositivi Realme: Realme 5i e Realme C3 che erano stati registrati nel sito web dell’IMDA (Infocomm Media Development Authority), una società di telecomunicazioni di Singapore dove il telefono era stato registrato con il codice RMX2030. A parte questo non erano note altre informazioni in merito a questo dispositivo. Solo in questi giorni è stato comunicato tramite i social l’uscita a breve del nuovo Realme 5i.

Realme 5i

Secondo quanto pubblicato nel profilo ufficiale di Facebook di Realme Vietnam il nuovo dispositivo Realme 5i uscirà nel mercato il giorno 6 gennaio.

La notizia è stata ripresa anche dal sito web vietnamita che è rivenditore ufficiale Realme: il sito FPT Shop.

Le persone interessate possono già registrarsi in una lista, ma le vendite inizieranno solo dopo il lancio di gennaio.

Realme ha lanciato solo quest’anno la serie Realme 5 composta da Realme 5 e Realme 5 Pro introducendo questi dispositivi nel mercato indiano nell’agosto 2019. Dopo il lancio nel mercato indiano il dispositivo era arrivato in Europa alla fine di novembre con queste specifiche: 4 fotocamere posteriori, una fotocamera anteriore, batteria 5000mAh, Snapdragon 665, schermo HD+ con notch a goccia da 6.5 pollici.

Successivamente, a novembre, la società ha introdotto anche una versione aggiornata della serie, il Realme 5s con una fotocamera da 48 MP.

Secondo le informazioni finora in nostro possesso le specifiche di Realme 5i sembrano essere molto simili a quelle del Realme 5 standard con una fotocamera principale e quattro fotocamere posteriori. Sembra quindi che Realme nomini in maniera diversa i suoi telefoni in base al mercato di destinazione.

Specifiche Realme 5i

Del Realme 5i finora sapevamo che il sistema operativo sarà Android 9 Pie con ColorOS 6, mentre le altre specifiche dovrebbero essere:

Qualcomm Snapdragon 665

Schermo LCD HD + IPS da 6,52 pollici con notch a goccia ,

LCD HD + IPS da 6,52 pollici , Quattro fotocamere posteriori: 12MP (primario) + 8MP + 2MP (macro) + 2MP

12MP (primario) + 8MP + 2MP (macro) + 2MP Una fotocamera anteriore da 8MP

da 8MP Batteria da 5.000 mAh

Fonte gizchina