Realme 3 Pro ottiene l’aggiornamento ad Android 10 grazie alla Realme UI

Nell’agosto dello scorso anno, il CEO di Realme, Madhav Sheth, ha confermato che la società stava lavorando su RealmeOS, una nuovissima skin per Android destinata ai propri dispositivi.

Alla fine, la società cinese ha deciso di realizzare una versione personalizzata di ColorOS 7 con un’interfaccia Android. All’inizio di questo mese, in occasione di un evento che si è tenuto in Cina, la società ha presentato per la prima volta la Realme UI insieme al lancio del Realme X50 5G. Ora il lancio della nuova interfaccia utente di Realme basata su Android 10 sembra finalmente confermato: il primo smartphone ad usufruirne è il Realme 3 Pro.

L’ultimo aggiornamento, individuato nella versione RMX1851EX_11_C.01, include la nuova interfaccia utente di Realme, insieme a un nuovissimo Real Design che garantisce elementi visivi più interessanti e un funzionamento più efficiente.

L’aggiornamento include anche ottimizzazioni per la Smart Sidebar, funzionalità di schermate, tutte le nuove funzionalità introdotte in Android 10 e molto altro ancora. Il changelog delle modifiche pubblicato da Realme evidenzia anche l’ottimizzazione della barra laterale intelligente e l’aggiunta di due nuove funzionalità: “Assistive Ball Opacity” e “Hide Assistive Ball su Fullscreen App”. Inoltre, con il nuovo update viene ottimizzata la funzione Finestra mobile per più app.

A livello di comparto foto, il nuovo aggiornamento va ad ottimizzare l’interfaccia utente della fotocamera per una migliore esperienza utente.

Come per tutti gli aggiornamenti del sistema operativo che riguardano Realme, anche l’ultimo aggiornamento ColorOS per Realme 3 Pro viene distribuito agli utenti in modalità graduale. Ciò significa che l’aggiornamento arriverà inizialmente a un gruppo di utenti: non appena Realme sarà certa dell’assenza di qualsiasi bug, verrà avviata la distribuzione dell’update anche a tutti gli altri utenti.

Realme ha anche confermato che quattro suoi telefoni stanno ottenendo l’aggiornamento con le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di gennaio 2020: si tratta di Realme 2, 3, 3i e C1.

