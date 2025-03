Realme 14 Pro+: Una nuova era per il marchio con innovative funzionalità e design accattivante

Scoprire il nuovo Realme 14 Pro+ significa entrare in contatto con un dispositivo che punta a ridefinire la categoria degli smartphone di fascia media. La presentazione è avvenuta pochi mesi fa, ma le aspettative si sono già elevate grazie a caratteristiche che uniscono estetica e prestazioni. Analizziamo nel dettaglio cosa offre questo smartphone e come si posiziona nel mercato attuale.

Confezione e accessori

La confezione del Realme 14 Pro+ si distingue per il suo colore giallo vivace. All'interno è presente tutto il necessario per iniziare l'esperienza con lo smartphone. Si trova un cavo USB-A/USB-C, insieme a una cover in silicone di tono grigio, che pur non essendo coordinata con il colore del dispositivo, è una soluzione pratica per proteggere la scocca. Quest’ultima è concepita per adattarsi bene allo smartphone, rendendo la cover utile e facilmente sostituibile.

Design e ergonomia

Il design del Realme 14 Pro+ è stato curato nei minimi dettagli, grazie alla collaborazione con i designer di Valeur. La simmetria del blocco fotocamere e le linee affusolate rendono il dispositivo esteticamente accattivante. A soli 8,3 millimetri di spessore e 194 grammi di peso, il telefono è comodo da tenere in mano. Una peculiarità molto interessante è la versione con cover termocromatica, che cambia colore a seconda della temperatura. Quando il dispositivo è esposto a temperature sotto i 16°C, appaiono venature blu, un elemento di design insolito che suscita curiosità e stupore. In aggiunta, il Realme 14 Pro+ offre resistenza a cadute e vibrazioni, rispettando gli standard MIL-STD-810H.

Specifiche tecniche

Il Realme 14 Pro+ monta un processore Snapdragon 7s Gen 3, con un'architettura octa core fino a 2,5 GHz. Questo chip è costruito con un processo produttivo a 4 nanometri e supportato da una GPU Adreno 810, il che significa prestazioni solide anche nelle attività più impegnative. Con 12 GB di RAM LPDDR4X e una memoria interna di 512 GB in tecnologia UFS 3.1, la gestione delle applicazioni e dei file è fluida. La possibilità di installare due nanoSIM e di utilizzare una eSIM amplia le opzioni di connettività, che include il supporto 5G e Wi-Fi 6. Anche se non è destinato ai giochi più pesanti, il device si comporta bene nella maggior parte delle situazioni quotidiane.

Comparto fotografico

Il Realme 14 Pro+ è equipaggiato con tre fotocamere posteriori. La principale è da 50 megapixel con apertura ƒ/1.8 e stabilizzazione ottica, mentre la seconda, sempre da 50 megapixel, offre uno zoom 3x. Infine, c'è una fotocamera grandangolare da 8 megapixel con apertura ƒ/2.2, che con il suo limite di risoluzione fatica a competere con la concorrenza. Le prime due fotocamere garantiscono una qualità d'immagine soddisfacente, ma riscontrare qualche imperfezione nel bilanciamento del bianco non è raro. Per quanto riguarda i video, il Realme 14 Pro+ offre la possibilità di registrare in 4K, ma la stabilizzazione non è al top, risultando migliore nella modalità Full HD. Per i selfie, la camera frontale da 32 megapixel si è rivelata meno soddisfacente.

Display

Il Realme 14 Pro+ presenta uno schermo AMOLED da 6,83 pollici, con bordi curvi che offrono un'esperienza visiva immersiva. Con una risoluzione di 1272 x 2800 pixel, il display è luminoso e raggiunge picchi di 1.500 nit. Tuttavia, il supporto HDR non sembra attivare completamente le sue potenzialità, evidenziando un aspetto da migliorare. La robustezza del vetro Gorilla Glass 7i è un ulteriore vantaggio, proteggendo il telefono dagli urti quotidiani.

Sistema operativo e software

Con Android 15 di serie e patch di dicembre 2024, il Realme 14 Pro+ rappresenta una scelta a lungo termine, grazie a promesse di aggiornamenti fino a cinque anni. La personalizzazione tramite Realme UI 6.0 consente varie ottimizzazioni, ma la presenza di numerose app preinstallate potrebbe risultare eccessiva per molti utenti. Alcune funzionalità interessanti, come i gesti aerei, migliorano l'esperienza utente, anche se non sempre risultano pratiche nell'uso quotidiano.

Autonomia e ricarica

La batteria del Realme 14 Pro+ ha una capacità di 6000 mAh, un risultato notevole considerando le dimensioni sottili del dispositivo. Questa tecnologia silicio-carbonio consente all'utente di sfruttare un'autonomia che può arrivare fino a due giorni con un uso standard. La ricarica cablata a 80W garantisce una ricarica da 0 a 100% in meno di un'ora, un vantaggio sostanziale per chi ha poco tempo.

Prezzo e conclusione

Il Realme 14 Pro+ è stato lanciato a un prezzo iniziale di 579€, ingolosito da una promozione che lo porta a 529€ e addirittura a 479€ con il cash back. Questa strategia di pricing rende il dispositivo molto competitivo. Insomma, il Realme 14 Pro+ emerge come uno smartphone capace di racchiudere funzionalità elevate in un design affascinante, rendendolo una scelta interessante nel panorama degli smartphone di fascia media.