Realme 14 Pro+: Un nuovo rivale nella fascia media degli smartphone premium

Realme si afferma sempre più con il suo nuovo smartphone, il 14 Pro+, progettato per ridefinire il concetto di dispositivo premium a un prezzo accessibile. Con un design all’avanguardia, un comparto fotografico di alta qualità e prestazioni elevate, questo modello si propone come un'alternativa alle opzioni di fascia alta, attirando l’attenzione di molti appassionati di tecnologia. Presentato in Italia a un prezzo di 580 euro, l'azienda offre anche promozioni per incentivare l'acquisto.

Design innovativo e caratteristiche uniche

Una delle novità più sorprendenti del Realme 14 Pro+ è il suo design con tecnologia termosensibile, il primo nel settore a cambiare colore in base alla temperatura ambientale. La variante Pearl White, ad esempio, si trasforma da bianco a blu quando l'ambiente scende sotto i 16°C, offrendo un effetto scenico che colpisce e offre un tocco esclusivo. Tuttavia, l'efficacia di questa caratteristica potrebbe diminuire con il tempo a causa dell'usura del materiale termocromico.

Realizzato in collaborazione con Valeur Designers, famoso per il suo lavoro con Bang & Olufsen, il design del telefono si distingue per l'uso di materiali premium e finiture curate. Esiste anche una versione Suede Grey, che utilizza pelle vegana: un'opzione ecologica e durevole. La protezione da polvere e acqua è garantita grazie alle certificazioni IP66, IP68 e IP69.

Le dimensioni del dispositivo sono un altro aspetto interessante, con uno spessore di appena 7.99 millimetri e un peso di 194 grammi, il che lo rende facile da maneggiare anche per lunghe sessioni d’uso. La curvatura del retro armonizza con i bordi, assicurando una presa comoda, anche se l'adattamento potrebbe richiedere un po’ di tempo a chi non è abituato a schermi curvi, per evitare tocchi accidentali sui bordi del display.

Schermo, potenza e autonomia

Il Realme 14 Pro+ è dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K, che assicura un'esperienza visiva dettagliata e ottimale grazie a un refresh rate di 120Hz. Il design quad-curved e le cornici ultra-sottili, solo 1.6 millimetri, permettono di godere di un rapporto schermo/corpo del 93,8%, offrendo un'ottima immersione visiva.

Un'altra caratteristica preziosa è la tecnologia PWM a 3840Hz, progettata per ridurre l'affaticamento degli occhi, particolarmente utile per gli utenti sensibili alla luminosità. La luminosità di picco arriva a 1500 nit, che, sebbene inferiore a quella di alcuni concorrenti, è comunque sufficiente per un uso quotidiano. In condizioni di luce diretta, tuttavia, potrebbe risultare meno visibile rispetto ad altri modelli.

La copertura della gamma cromatica DCI-P3 e la calibrazione dei colori garantiscono una riproduzione fedele, rendendolo ideale per gli amanti dei contenuti multimediali. La protezione Gorilla Glass 7i offre una maggiore resistenza ai graffi e agli urti, anche se è sempre consigliato aggiungere una pellicola protettiva per preservare il display nel tempo.

Sotto al suo elegante design, il Realme 14 Pro+ è alimentato dal chipset Snapdragon 7s Gen 3, che fornisce prestazioni elevate per la sua fascia di prezzo, gestendo anche i giochi più esigenti senza problemi. Con il supporto a 120 fps per titoli come Honor of Kings e Mobile Legends: Bang Bang, e 90 fps per Call of Duty Mobile e Free Fire, si rivela un'ottima scelta per i gamer. Il sistema di raffreddamento efficace aiuta a mantenere bassi i livelli di temperatura anche durante lunghe sessioni di gioco.

La gestione del multitasking è fluida grazie ai 12 Gigabyte di RAM, mentre la memoria interna può arrivare fino a 512 Gigabyte, permettendo di ospitare una grande quantità di file multimediali e applicazioni senza bisogno di espansioni.

La batteria da 6000 mAh, tra le più grandi nella sua categoria, garantisce un'ottima autonomia con 10 ore di gaming e 17 ore di riproduzione video. La ricarica SUPERVOOC da 80 Watt consente di ottenere il 50% di carica in soli 23 minuti e il 100% in meno di un’ora, anche se il caricabatterie non è incluso nella confezione. L'assenza del supporto per la ricarica wireless potrebbe risultare scomoda per alcuni utenti.

Comparto fotografico all'avanguardia

Il comparto fotografico del Realme 14 Pro+ rappresenta uno dei fattori chiave che lo distinguono nel mercato. Questo smartphone è attualmente l'unico della sua categoria a integrare una fotocamera periscopica da 50 Megapixel con sensore Sony IMX882 e stabilizzazione ottica OIS, in grado di fornire uno zoom ottico 3X e uno zoom digitale fino a 120X per catturare immagini di alta qualità.

La fotocamera principale monta un sensore Sony IMX896 da 50 Megapixel, abbinato a un'apertura f/1.8 e anch'essa dotata di OIS. Completano il sistema una fotocamera ultra-grandangolare da 8 Megapixel. In condizioni di scarsa illuminazione, la tecnologia MagicGlow Triple Flash offre prestazioni migliorate per i ritratti notturni, restituendo colori più naturali e vividi. L'algoritmo AI Ultra Clarity 2.0 aiuta a migliorare le immagini che risultano sfocate, mentre la modalità AI Snap ottimizza gli scatti di soggetti in movimento.

Sebbene la fotocamera periscopica rappresenti un notevole vantaggio rispetto ai competitor, è necessario segnalare che la fotocamera ultra-grandangolare da 8 Megapixel non riesce ad offrire la stessa incisività. Una maggiore attenzione al sensore ultra-wide sarebbe stata auspicabile. Inoltre, l'assenza di una fotocamera macro o di un teleobiettivo con ulteriori step di zoom limita un po' le possibilità fotografiche.

Offerte e competizione sul mercato

Il Realme 14 Pro+ emerge come una proposta allettante sul mercato degli smartphone, con un giusto equilibrio tra innovazione e prestazioni, tutto a un prezzo davvero competitivo. Collocato a 579,99 euro in Italia, l'azienda ha ideato una promozione valida dal 3 al 31 marzo, che permette di portarlo a casa per 479,99 euro, un affare sostanziale per chi cerca un best-buy nella fascia media.

Questo dispositivo riesce a posizionarsi come una delle opzioni migliori in termini di rapporto qualità-prezzo, rendendo difficile per i competitor offrire prodotti altrettanto allettanti a questo prezzo.