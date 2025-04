Readmoo lancia il primo e-reader al mondo con display E Ink pieghevole

La tecnologia degli e-reader sta per subire una significativa evoluzione grazie all’annuncio di Readmoo, un’azienda cinese che porta sul mercato il primo lettore di e-book dotato di schermo E Ink pieghevole. Da ben sei anni assistiamo all’emergere di smartphone con display OLED pieghevoli, ma questa novità rappresenta un passo avanti nel mondo della lettura digitale. I dettagli riguardanti la disponibilità e il prezzo del mooInk V sono ancora sconosciuti, ma l’azienda ha rivelato di aver dedicato ben nove anni allo sviluppo di questa tecnologia insieme a E Ink, creando uno schermo che promette di resistere a oltre 200.000 piegamenti.

La tecnologia E Ink Gallery 3 e le sue caratteristiche

Il mooInk V è dotato di un touchscreen da 8 pollici, realizzato con la tecnologia Gallery 3 di E Ink. A differenza del display Kaleido 3 presente nel Kindle Colorsoft, che utilizza un filtro colorato su un pannello E Ink in bianco e nero, limitando la riproduzione dei colori a soli 4.096 toni, la tecnologia Gallery 3 impiega capsule di inchiostro colorato. Questo approccio consente di ottenere più di 50.000 toni di colore con una risoluzione di 300ppi, stravolgendo l’idea di cosa può offrire un e-reader. Attualmente, solo un numero limitato di dispositivi utilizza questa tecnologia, tra cui il Remarkable Paper Pro lanciato lo scorso anno.

Nonostante E Ink abbia già mostrato prototipi di e-reader pieghevoli in passato, la sua tecnologia di display tende ad essere molto più spessa rispetto ai pannelli OLED. Questo rappresenta una sfida non indifferente nella progettazione di cerniere affidabili e schermi in grado di sopportare l’uso quotidiano. Questa è stata una delle motivazioni principali che hanno portato Readmoo a impiegare tanto tempo nello sviluppo e nella perfezione del pannello pieghevole implementato nel mooInk V.

Design e praticità d’uso dell’e-reader

Il mooInk V presenta un design elegante e pratico, realizzato in lega di alluminio e magnesio leggero, completato da una vernice metallica argentata. Con un peso di circa 225 grammi, risulta solo leggermente più pesante del Kindle Colorsoft. Anche se le dimensioni esatte non sono state specificate, quando è piegato, il mooInk V è più compatto di un libro tascabile, rendendolo comodo da infilare in una tasca. L’e-reader può essere utilizzato in due modalità: aperto flat per la lettura tradizionale o piegato a 90 gradi, simile a come si legge un libro cartaceo. Resta da vedere quanto possa risultare comodo mantenerlo in quella posizione.

È interessante notare che, quando piegato, le due metà del mooInk V non si accostano completamente, presentando una fessura vicino alla cerniera. Questa soluzione è stata pensata per ridurre lo stress e prevenire danni sul pannello E Ink, garantendo al contempo la funzionalità dell’e-reader. Dunque, anche se non è un dispositivo che si chiude in modo perfettamente piatto come gli smartphone pieghevoli contemporanei come il Samsung Galaxy Z Fold 6, rappresenta una novità significativa nel settore degli e-reader.

Versatilità e modalità di lettura

Una delle caratteristiche più interessanti del mooInk V è la modalità di lettura, che consente di tenerlo piegato a metà come un libro cartaceo. Questa opzione non solo rende la lettura più naturale per molti utenti, ma risponde anche alle esigenze di chi è abituato a leggere in movimento o in spazi ristretti. La versatilità del dispositivo potrebbe essere un fattore chiave nella scelta dei consumatori, che spesso cercano un equilibrio tra innovazione e comfort.

Tuttavia, è importante osservare come le ergonomie del mooInk V si comparino con quelle di altri lettori sul mercato. La sensazione di tenere un e-reader piegato potrebbe inizialmente risultare estranea per alcuni, ma la potenzialità di un design che si adatta a diverse modalità di lettura rappresenta un passo avanti nella personalizzazione dell’esperienza di lettura. La varietà di stili di lettura che questo dispositivo può offrire potrebbe attrarre lettori casuali e appassionati di tecnologia.

La sfida per Readmoo sarà ora quella di fare in modo che il mooInk V possa arrivare al pubblico, mantenendo il perfetto equilibrio tra tecnologia avanzata e praticità. Con il lancio di questo e-reader, il mercato potrebbe prontamente rispondere a queste innovazioni, spingendo altre aziende a seguire l’esempio.