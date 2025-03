Rcs Universale v2.7: nuove funzionalità per la cancellazione dei messaggi inviati

Il recente aggiornamento Rcs Universale v2.7 porta con sé novità significative per la messaggistica, come la possibilità di correggere messaggi e di eliminarli in remoto dopo l’invio. Ultimamente, Google Messages ha lavorato per implementare queste funzioni, promettendo un cambiamento nel modo in cui comunichiamo tramite messaggi.

Le novità di rcs: cancellazione remota dei messaggi

L’introduzione del Rcs ha segnato un passo importante nella comunicazione, abbattendo le barriere tra Android e iOS con nuove funzionalità, come le ricevute di lettura e un miglioratissimo supporto per i file multimediali. Da aprile, si è parlato di progressi nel campo della cancellazione remota, una delle funzionalità più attese dagli utenti. Anche se la funzione non è ancora disponibile pubblicamente, alcune informazioni trapelate offrono un’idea di come potrebbe funzionare.

In passato, eliminare un messaggio inviato su Rcs significava rimuoverlo solo dal proprio dispositivo, senza alcuna possibilità di recupero. Tuttavia, nell’ultima versione dell’app, sono state scovate indicazioni che confermano la possibilità di eliminare messaggi anche dai dispositivi dei destinatari. Gli sviluppatori di Google sembrano essere al lavoro per abilitare questa funzionalità, e le prime simulazioni mostrano interessanti sviluppi.

Come funziona la cancellazione remota

Un’analisi della versione 2025031701RC00 dell’app ha rivelato che, anche se la funzione non è ancora accessibile al pubblico, è stata parzialmente svelata. Gli utenti saranno in grado di decidere se rimuovere un messaggio solo dal proprio dispositivo o tentare di eliminarlo anche dai dispositivi di altri utenti, incluse le chat di gruppo. È importante notare che questo nuovo strumento dipende dalle ultime specifiche del profilo universale Rcs; pertanto, chi utilizza versioni più vecchie dell’app potrebbe non avere accesso a questa funzionalità.

Oltre alla compatibilità software, ci sono delle limitazioni temporali da considerare. Google Messages consentirà agli utenti di rimuovere un messaggio inviato solo entro i primi quindici minuti dall’invio. Dopo questo lasso di tempo, la possibilità di cancellazione remota non sarà più disponibile e si potrà rimuovere il messaggio solo dal proprio dispositivo. Sebbene questo periodo di tempo sia ridotto rispetto ad applicazioni come WhatsApp, risulta comunque soddisfacente per la maggior parte delle esigenze degli utenti.

Prospettive future per la messaggistica rcs

Al momento non è possibile prevedere con esattezza quando queste funzionalità di cancellazione remota saranno disponibili per tutti gli utenti. Tuttavia, i progressi finora osservati nel processo di sviluppo fanno sperare in un lancio imminente. Le novità che il profilo universale Rcs porta con sé potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui si interagisce tramite messaggi, rendendo le conversazioni più sicure e gestibili.

Con queste evoluzioni, la messaggistica diventa sempre più centrata sulle esigenze degli utenti, rendendo la comunicazione più intuitiva e flessibile. I professionisti e gli utenti in generale sono invitati a rimanere aggiornati sulle future implementazioni e a scoprire le nuove potenzialità di Google Messages man mano che vengono rilasciate.