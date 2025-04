Razer presenta la sua nuova piattaforma di streaming per videogiochi PC su dispositivi mobili

Razer ha finalmente rivelato la sua nuova piattaforma che permette di trasmettere in streaming i giochi per PC su dispositivi mobili, mantenendo la qualità originale di risoluzione, rapporto d’aspetto e tasso di aggiornamento. Con il lancio di Razer PC Remote Play, gli utenti possono adesso godere di un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente direttamente dai loro smartphone e tablet. Questa applicazione è ora disponibile per il download sia su App Store che su Google Play per i dispositivi Windows, Apple e Android che supportano almeno Windows 11, iOS 18 e Android 14.

Razer PC Remote Play: Un’integrazione tecnologica avanzata

Razer PC Remote Play è costruita sul client di streaming Moonlight, un sistema noto per la sua efficienza nel fornire una connessione rapida e di qualità. Per utilizzare questa piattaforma, è necessario installare il nuovo Razer Cortex game launcher sui PC compatibili, che ora si presenta con un’interfaccia ridisegnata. Questa piattaforma supporta anche i più noti servizi di gaming come Steam, Epic Games e il PC Game Pass di Microsoft, facilitando l’accesso a una vasta gamma di giochi.

Per la fruizione dei giochi in streaming sui dispositivi mobili, sarà necessario scaricare ulteriormente il Razer Nexus game launcher e l’app Razer PC Remote Play. Questa combinazione di software garantisce che gli utenti possano iniziare a giocare rapidamente e senza complicazioni, aprendo le porte a un mondo di intrattenimento senza interruzioni.

Funzionalità innovative e supporto per controller

L’applicazione Razer PC Remote Play, presentata per la prima volta al CES 2025, ha recentemente completato la sua fase beta. La versione ufficiale include ora l’innovativo codec video AV1, che promette di migliorare la qualità dell’immagine e ridurre la latenza durante le sessioni di gioco. Questo significa che gli utenti potranno sperimentare grafica fluida e dettagliata, senza i fastidiosi lag che spesso accompagnano le applicazioni simili.

Inoltre, l’app supporta il Razer Kishi Ultra, un controller progettato specificamente per i dispositivi mobili, oltre a qualsiasi altro controller compatibile con iOS e Android. Grazie a queste opzioni, gli utenti possono personalizzare la loro esperienza, scegliendo il metodo di controllo che meglio si adatta al proprio stile di gioco.

Esperienza di gioco immersiva con Sensa HD Haptics

Una delle caratteristiche più interessanti di Razer PC Remote Play è il supporto della funzionalità Sensa HD Haptics disponibile per gli utenti Android che utilizzano il Kishi Ultra. Questo sistema utilizza i suoni generati dai giochi per creare feedback tattile, sfruttando l’hardware già presente nei dispositivi mobili che normalmente forniscono notifiche vibranti silenziose. Questa integrazione consente un’immersione ancora maggiore durante il gameplay, rendendo ogni azione, ogni esplosione e ogni movimento nel gioco un’esperienza sensoriale più intensa.

Con il lancio della Razer PC Remote Play, il mondo del gaming su mobile sembra destinato a un’evoluzione significativa. La combinazione di tecnologia avanzata e accessibilità per i giocatori rappresenta un passo importante nella versatilità e nell’innovazione dei prodotti Razer.