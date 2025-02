Razer lancia i controller V3 Pro e TE in una nuova elegante colorazione bianca

La famosa casa produttrice di hardware Razer amplia la sua offerta con i controller V3 Pro e TE , ora disponibili in una raffinata colorazione bianca. Questi nuovi modelli promettono di soddisfare gli appassionati di gaming che cercano un design estetico accattivante, particolarmente in sintonia con console come la Xbox dotata di un chassis bianco. Scopriamo insieme le specifiche e le caratteristiche di questi dispositivi.

Caratteristiche tecniche dei controller V3 Pro e TE

Entrambi i controller, V3 Pro e TE, condividono alcune caratteristiche all’avanguardia che li rendono altamente performanti. Cominciamo dai Razer Pro HyperTriggers, progettati per garantire una risposta al clic immediata, con un tempo di corsa letteralmente pari a zero. Questo aspetto è fondamentale per i giocatori più competitivi, dove ogni millisecondo conta.

In aggiunta, entrambi i controller sono dotati di anelli antifrizione e pulsanti d’azione meccano-tattili, che aumentano la sensibilità e la reattività dei comandi. Il D-Pad flottante a 8 vie consente una navigazione fluida e precisa, migliorando l'esperienza di gioco complessiva. È evidente che Razer ha prestato particolare attenzione ai dettagli, rendendo i controller anche personalizzabili attraverso l’app Razer Controller, disponibile sia per iOS che per Android. Questo permette di regolare la sensibilità dello stick e di creare layout di pulsanti su misura, riproponendo un'esperienza di gioco personalizzata e ottimale.

Razer Wolverine V3 Pro: libertà senza fili

Il modello Razer Wolverine V3 Pro si distingue per la sua tecnologia HyperSpeed Wireless, offrendo un collegamento senza fili altamente performante. Grazie a una connessione a 2,4 GHz realizzata attraverso il dongle USB-A incluso nella confezione, i giocatori possono godere di prestazioni stabili e senza lag. Questa caratteristica rende il controller ideale per chi gioca in movimento, dato che viene fornito di una custodia protettiva, utile per i viaggi o per una conservazione prolungata.

Il prezzo di questo controller è fissato a 229,99 €, disponibile anche su Amazon. La sua versatilità e portabilità lo rendono un’aggiunta perfetta per chi cerca un controller di alta qualità, senza rinunciare alla comodità e al design.

Razer Wolverine V3 TE: la scelta cablata

La variante TE del Wolverine V3 offre un cablaggio che elimina qualsiasi rischio di latenza, cosa che la rende particolarmente adatta per gli sport elettronici. Equipaggiato con un cavo USB-C lungo 3 metri, questo controller garantisce una connessione diretta e stabile che molti giocatori professionisti preferiscono. Ogni tasto è stato progettato con precisione millimetrica, assicurando una risposta pronta e accurata, proprio ciò che i giocatori desiderano durante le competizioni.

Il costo del Razer Wolverine V3 TE è di 119,99 €, anch'esso reperibile su Amazon. Questa opzione è perfetta per chi cerca un controller robusto senza la necessità di caricarsi delle batterie o di preoccuparsi di connessioni wireless, evidenziando il suo focus sulla performance durante le sessioni di gioco più intense.

Con l'arrivo della colorazione bianca, Razer continua a innovare, offrendo ai propri utenti prodotti non solo performanti, ma anche esteticamente piacevoli, per un'esperienza di gioco che si completa anche a livello visivo.