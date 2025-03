RayNeo presenta i nuovi occhiali virtuali RayNeo Air 3s: porta il cinema ovunque

RayNeo, marchio di proprietà TCL, ha recentemente lanciato gli occhiali RayNeo Air 3s, una nuova innovativa soluzione per l'intrattenimento mobile. Questi occhiali offrono un'esperienza di visione immersiva, combinando la comodità degli occhiali con la qualità di un monitor portatile. Grazie alla tecnologia avanzata della schermata HueView, le Air 3s promettono colori vividi e una maggiore comodità per gli occhi, rendendo possibile il divertimento ovunque ci si trovi.

Un'esperienza visiva evoluta grazie alla tecnologia HueView

I RayNeo Air 3s sono equipaggiati con la tecnologia HueView, che utilizza uno schermo micro-OLED con una struttura tandem OLED. Questa configurazione è pensata per fornire immagini di qualità superiore, con colori reali e tonalità di neri profondi, contribuendo a un’esperienza visiva senza precedenti. L’azienda ha dichiarato che questi occhiali raggiungono il 98% di accuratezza cromatica DCI-P3 e un contrasto di 200.000:1, il che significa che gli utenti possono aspettarsi una resa dei colori eccezionale sia per i film che per i videogiochi. Inoltre, sono disponibili diverse modalità di visualizzazione, ottimizzate per arricchire il contenuto in riproduzione, con una configurazione standard adatta a ogni tipo di utilizzo.

Comfort per gli occhi e attenzione alla salute

Per garantire il massimo comfort visivo, RayNeo ha integrato un sistema di dimming OptiCare nei nuovi occhiali Air 3s, che funziona a 3840Hz DC+PWM. Questo sistema riduce il flickering e stabilizza i colori, problemi noti per causare affaticamento visivo. Inoltre, gli Air 3s hanno ottenuto la certificazione TÜV SÜD per la protezione dalla luce blu, ciò significa che l'esposizione a questa luce dannosa è notevolmente ridotta, un aspetto fondamentale per chi utilizza i dispositivi per periodi prolungati.

Design ergonomico e adattabilità

Il design degli Air 3s non è solo innovativo dal punto di vista tecnologico, ma anche ergonomico. Per garantire una vestibilità confortevole durante lunghe sessioni di utilizzo, RayNeo ha studiato una distribuzione equilibrata del peso: 46.6% frontale e 53.3% posteriore. Rispetto ai modelli precedenti, questi occhiali presentano una forza di serraggio ridotta del 15%, un aumento dell'eyebox per adattarsi a diverse distanze pupillari e una riduzione dell'aberrazione ai bordi. Un sistema di adattamento FlexiFit a 9 punti consente di personalizzare la vestibilità in base alla forma del viso, assicurando che il comfort sia una priorità.

Un audio senza pari

Un'altra caratteristica di punta degli Air 3s è il design della camera acustica, che presenta un'innovativa architettura Dual Opposing Acoustic Chamber. Questa tecnologia integra due altoparlanti in ogni lato degli occhiali, offrendo così un'esperienza audio simile a quella di un concerto, con toni acuti più brillanti, medi dettagliati e bassi profondi. RayNeo ha affermato che si tratta di una novità a livello globale per questa categoria di prodotti, con prestazioni sonore significativamente migliorate rispetto ai tradizionali design a due altoparlanti. Per ridurre al minimo le perdite audio, è stata implementata la tecnologia Whisper Mode 2.0.

Un prezzo competitivo per un prodotto innovativo

Rispetto al modello precedente, gli Air 3s offrono un miglioramento significativo: sono 50 nits più luminosi e 2 grammi più leggeri, con un display che garantisce maggiore contrasto, accuratezza dei colori e comfort visivo. Nonostante tutti questi miglioramenti, RayNeo ha deciso di mantenere un prezzo competitivo: il costo di vendita è previsto attorno ai 259 dollari, in netta riduzione rispetto ai 399 dollari dell'Air 2s.

Disponibilità e aspettative

I RayNeo Air 3s sono attesi sul mercato il mese prossimo, anche se non è stato ancora rivelato in quali negozi saranno disponibili. È già confermata la vendita negli Stati Uniti. Con il loro prezzo e le caratteristiche innovative, questi occhiali sembrano promettere un'esperienza coinvolgente per gli utenti, aumentando le aspettative degli appassionati di tecnologia e intrattenimento. La curiosità di provare questi occhiali è grande, e ci si aspetta che possano davvero rivoluzionare il modo in cui viviamo il nostro tempo libero.