Ray-Ban Meta x Coperni: il nuovo modello di occhiali smart in edizione limitata

Ray-Ban ha recentemente lanciato una nuova collaborazione con Meta e Coperni, dando vita a un modello di occhiali smart in edizione limitata. Questi occhiali, dal design intramontabile, stanno attirando l'attenzione per il loro stile elegante e le funzionalità innovative. Solo 3.600 paia saranno disponibili, posizionandoli come un accessorio esclusivo nel panorama della moda tech.

Design e stile degli occhiali

I Ray-Ban Meta x Coperni presentano un classico stile Wayfarer, ma con un tocco moderno grazie alla loro finitura traslucida nera e lenti a specchio grigie. Questo design, parte della collezione Autunno/Inverno 2025 di Coperni, rappresenta la prima vera collaborazione di moda di Meta, un connubio di tecnologia e alta sartoria che non passa inosservato. La collaborazione è stata svelata durante la Paris Fashion Week, dove il duo ha mostrato come la moda possa fondersi con l'innovazione.

Ciò che rende questi occhiali particolarmente attraenti è la loro versatilità: non solo un accessorio di stile, ma anche un dispositivo high-tech. Il logo distintivo di Coperni adornando l’asta degli occhiali, aggiunge un ulteriore elemento di riconoscibilità a questo pezzo esclusivo.

Tecnologia all'avanguardia

Sotto il punto di vista tecnologico, gli occhiali Ray-Ban Meta x Coperni non deludono. Sono dotati delle medesime specifiche tecniche del modello standard di Meta, incluso un'ampia memoria di 32GB e una fotocamera da 12MP. Questa fotocamera è in grado di catturare immagini ad alta risoluzione di 3024 x 4032 pixel e di registrare video a 1440 x 1920 pixel a 30 frame al secondo.

In aggiunta, la presenza dell'intelligenza artificiale di Meta arricchisce ulteriormente l'esperienza d'uso. Questa AI consente di riconoscere oggetti, prendere appunti, tradurre lingue e persino effettuare chiamate – rendendo questi occhiali davvero multifunzionali. La capacità di scansionare codici QR attraverso la vista della fotocamera rappresenta un’ulteriore comodità per gli utenti.

Accessibilità e disponibilità limitata

Con soli 3.600 esemplari disponibili a livello globale, il modello Ray-Ban Meta x Coperni si presenta come un prodotto raro e ricercato. Il prezzo fissato di 549 dollari riflette l'esclusività di questa edizione limitata. Gli occhiali sono già in vendita sui siti ufficiali di Meta, Ray-Ban e Coperni, ma considerando il numero limitato di pezzi, è consigliabile affrettarsi per assicurarsi un paio.

La domanda per questi occhiali smart è destinata a essere alta, pertanto i collezionisti e gli appassionati di tecnologia dovranno agire con decisione. Con un mix di moda contemporanea e tecnologia all'avanguardia, i Ray-Ban Meta x Coperni rappresentano un'interessante evoluzione nel campo degli accessori smart.