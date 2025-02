Rassegna sul nuovo Asus NUC 14 Pro AI: potenza e design innovativo per il mini PC del futuro

L'Asus NUC 14 Pro AI rappresenta l'ultima novità nel mondo dei mini PC proposti dal marchio taiwanese. Questo modello, presentato nel mese di dicembre dell'anno scorso, è stato il primo a integrare i nuovi processori Intel Core Ultra e Microsoft Copilot+. Con un design rinnovato e specifiche tecniche elevate, il dispositivo si propone come una soluzione di alta qualità per le esigenze sia professionali che ludiche.

Design funzionale e caratteristiche

L'Asus NUC 14 Pro AI ha un design che si distacca dai modelli precedenti, ispirandosi in parte al look del Mac mini. Tuttavia, mentre la sobrietà del Mac mini è senza dubbio affascinante, il NUC 14 Pro AI si distingue per la sua praticità. La struttura della scocca è principalmente in plastico, ad eccezione del coperchio metallico removibile che funziona da protezione. Il NUC 14 Pro AI è profuso di eventi di ventilazione accessibili e un variegato insieme di porte, rendendolo un dispositivo utilitaristico.

Il logo Asus NUC è posizionato sulla parte superiore, accanto a un sensore di impronte digitali per facilitare l'accesso a Windows Hello. La parte frontale del dispositivo è caratterizzata da diverse porte, un pulsante di accensione e un tasto dedicato a Copilot, personalizzabile tramite le impostazioni di Windows. Ultraconnesso, il NUC 14 Pro AI include diverse opzioni per la gestione dell'aria calda e dell'ingresso, un approccio che gioca un ruolo nella dissipazione termica durante l'uso intensivo.

Mentre non brilla per estetica rispetto ad altri mini PC, il NUC 14 Pro AI si distingue per la sua selezione di porte e le possibilità di accesso all'hardware interno. Sebbene la sua capacità di aggiornamento sia limitata, resta utile per operazioni di manutenzione e riparazione. L'inclusione di un sensore di impronte integrato arricchisce ulteriormente l'esperienza d'uso, evitando l'acquisto di accessori esterni costosi.

Potente architettura hardware

Questo mini PC è alimentato dalla nuovissima serie Intel Core Ultra 200V, sviluppata con l'architettura Lunar Lake. I nuovi chip presentano un design unificato, comprendente CPU, GPU, NPU e memoria integrata. Asus offre cinque diversi modelli di CPU, comprese varianti come il Core Ultra 5, 7 e 9, per rispondere alle diverse necessità degli utenti. La versione testata è dotata del Core Ultra 9 288V, con 32 GB di memoria LPDDR5X.

Ogni chip di questa serie include un mix di P-core ed E-core, con diverse velocità di clock che influenzano le prestazioni. I modelli di punta, come l'288V, raggiungono un clock di base di 3.3 GHz, con un massimo di 5.1 GHz, rendendoli adatti a gestire anche carichi di lavoro impegnativi. È interessante notare che la memoria condivisa tra CPU, GPU e NPU aiuta a massimizzare l'efficienza operativa.

Anche se la memoria di archiviazione non è inclusa, il NUC 14 Pro AI supporta SSD con interfaccia PCIe Gen4x4, garantendo un accesso rapido ai dati. Il modello di prova è stato fornito con un SSD NVMe da 1 TB, che soddisfa le specifiche richieste dal dispositivo. Nonostante l'assenza di un dissipatore di calore fisico, il design di Asus prevede un pad termico che contribuisce alla dissipazione del calore generato dal disco.

Connettività e possibilità d'uso

Il NUC 14 Pro AI offre un ricco ventaglio di opzioni di connettività, rendendolo adatto ad una varietà di accessori. Nella parte anteriore, troviamo due porte USB-A con larghezza di banda di 5 Gbps, un'uscita Thunderbolt 4 e un'entrata audio. Sul retro, altre due porte USB-A con banda di 10 Gbps, un'altra porta Thunderbolt 4, un’uscita HDMI 2.1 e una connessione Ethernet a 2.5G completano il quadro.

In ambito wireless, il mini PC è equipaggiato con Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, consentendo l'uso di accessori moderni e senza fili. Tuttavia, la disposizione delle porte, in particolare quelle frontali, può creare problemi di utilizzo se si cerca di utilizzare accessori di dimensioni maggiori, come lettori di schede. Inoltre, l'assenza di un'uscita audio sul retro risulta scomoda per chi necessita di collegare altoparlanti e cuffie simultaneamente.

Prestazioni in vari scenari

Parlando di prestazioni, il Core Ultra 9 288V del NUC 14 Pro AI ha una potenza massima programmata di 37W, con l'opzione di ridurre il consumo energetico attraverso vari profili di potenza. Seppur le prestazioni single-core siano adeguate per l'uso quotidiano, il confronto con modelli concorrenti, come il Mac mini M4, evidenzia alcune limitazioni in scenari multi-core. Confrontando i dati di benchmark, il NUC 14 Pro AI risulta più lento rispetto ai modelli di ultima generazione, nonostante l’ottima gestione della dissipazione del calore.

In condizioni di utilizzo reale, il mini PC è adatto per attività come la navigazione web e la gestione della posta elettronica, ma fatica a mantenere prestazioni elevate durante operazioni più intense, come editing di foto e video. Le prestazioni di gioco, invece, si sono dimostrate più soddisfacenti, con l'GPU integrata che riesce a gestire vari titoli senza grosse difficoltà, collocandosi in una fascia intermedia rispetto a console come PS4 e PS4 Pro.

Termici e acustica

Il NUC 14 Pro AI presenta un livello di gestione termica vicino all’ottimo. Nonostante l'architettura a basso consumo energetico, il dispositivo non va mai in throttling, mantenendo le temperature sotto controllo anche durante carichi di lavoro intensivi. Durante l'uso, però, il livello di rumore può diventare significativo, specialmente nel profilo di prestazioni. Nella modalità Standard, si osserva un'ottima bilancia tra prestazioni e silenziosità, con temperature accettabili.

In modalità Whisper, il dispositivo opera quasi in modo impercettibile, riducendo il consumo di potenza e il livello di rumore, anche se questo comporta una lieve caduta delle prestazioni durante l'uso intensivo. Sebbene sia più rumoroso del Mac mini, il NUC 14 Pro AI riesce a mantenere temperature più basse rispetto a quest’ultimo durante l'uso.

Il mini PC di Asus si presenta quindi come una soluzione interessante, particolarmente per utenti business e per chi cerca un dispositivo versatile per l'intrattenimento e la produttività. Tuttavia, resta evidente che il prezzo non è sempre giustificato in relazione alle prestazioni offerte, e ciò potrebbe limitare l'appeal per l'utente medio.