Rassegna settimanale delle notizie tecnologiche: novità e aggiornamenti da Alphabet a Huawei

La settimana ha portato una serie di aggiornamenti significativi nel mondo della tecnologia. Da report finanziari a nuovi lanci di prodotto, in questo articolo scopriamo le notizie principali, inclusi i risultati finanziari di Alphabet e le ultime innovazioni di aziende come ASUS e Huawei.

Risultati finanziari di Alphabet nel quarto trimestre

Alphabet ha annunciato i risultati del quarto trimestre 2024, registrando una crescita dei ricavi del 12% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 96,47 miliardi di dollari. Questo porta il fatturato totale annuo a 350 miliardi di dollari, con un incremento del 14% rispetto al 2023. Le entrate dei servizi Google, che hanno visto un aumento del 10%, si attestano a 84,1 miliardi di dollari, grazie a un forte slancio nei settori della ricerca e della pubblicità su YouTube.

Sundar Pichai, CEO di Alphabet, ha sottolineato che il risultato positivo è frutto della leadership dell'azienda nel campo dell'intelligenza artificiale e del progresso all'interno delle varie aree di business. "Stiamo costruendo, testando e lanciando prodotti più rapidamente che mai," ha dichiarato Pichai, evidenziando i recenti progressi nella computazione e nella produttività.

Quest'anno l'attenzione è stata posta sulle opportunità legate all'AI, con il lancio di DeepSeek, un prodotto che ha già iniziato a rivoluzionare il mercato. "L'opportunità nell'AI è straordinaria; il costo di utilizzo continuerà a diminuire rendendo possibile molti nuovi utilizzi," ha aggiunto durante la chiamata sugli utili.

ASUS presenta il nuovo Zenfone 12 Ultra

ASUS ha ufficialmente presentato il suo ultimo smartphone, il Zenfone 12 Ultra, definito dall’azienda come un dispositivo che punta su semplicità, eleganza e bellezza. Con un display da 6,78 pollici FHD Plus e un refresh rate di 120Hz, il dispositivo promette un'esperienza visiva fluida, con la possibilità di spingere il rate a 144Hz durante i giochi.

Le caratteristiche fotografiche sono all'avanguardia, con una fotocamera principale da 50MP dotata di zoom lossless 2x e stabilizzazione ottica, a cui si affiancano un obiettivo ultrawide da 13MP e un teleobiettivo da 32MP. La fotocamera frontale, anch'essa da 32MP, vanta un campo visivo di 90 gradi.

Il Zenfone 12 Ultra è equipaggiato con il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, paragonabile a quello del Samsung Galaxy S25. Inoltre, il dispositivo include strumenti di intelligenza artificiale per il monitoraggio dei soggetti nei video e una modalità "AI Voice Clarity" per migliorare la qualità audio.

Disponibile in tre colorazioni - verde salvia, nero ebano e bianco sakura - questo smartphone è per ora commercializzato solo in Taiwan, Hong Kong e Europa, al prezzo di 1.099 euro.

Teaser del Nothing Phone 3a

Il marchio Nothing si prepara a lanciare il suo nuovo flagship, il Phone 3a, il 4 marzo. La società ha condiviso un teaser che mostra l'immagine laterale del dispositivo illuminata di bianco, accompagnata dalla frase: "Il tuo secondo ricordo, a un clic di distanza."

Questo ha fatto scatenare speculazioni tra gli utenti riguardo la possibilità di un pulsante fisico per la fotocamera, simile a quello presente negli iPhone 16. Tale funzionalità consentirebbe agli utenti di scattare foto in modalità verticale o orizzontale senza dover toccare il display.

Se l'idea si concretizzerà, il Nothing Phone 3a potrebbe diventare il primo smartphone Android dotato di un pulsante per la fotocamera, permettendo il controllo e il passaggio tra le varie modalità di scatto in modo intuitivo.

Huawei e il suo smartphone pieghevole

Huawei ha pubblicato un teaser per un nuovo prodotto innovativo, suscitando curiosità tra gli appassionati di tecnologia riguardo a un possibile smartphone pieghevole multi-fold. L'azienda ha invitato gli utenti a "essere parte dell'eccezionale" con l'arrivo di quello che potrebbe essere il Mate XT, il primo telefono multifold del suo genere.

Presentato a settembre 2024, il dispositivo offre un display da 10,2 pollici quando completamente aperto, ma può essere utilizzato anche in diverse modalità. L'uso di uno schermo singolo permette un'esperienza da 6,4 pollici, mentre l'apertura di uno schermo aggiuntivo offre una visione da 7,9 pollici.

Huawei ha accennato che il Mate XT potrebbe sfruttare il rapporto d'aspetto golden ratio di 16:11 con una risoluzione 3K.

Le prospettive di Meta e la caduta di un VP

Andrew Bosworth di Meta ha dichiarato che il 2025 rappresenta un anno cruciale per il Metaverso. In un memo interno trapelato, dichiara che i progressi nel campo della realtà mista potrebbero rivelarsi decisivi o trasformarsi in un "leggendario fallimento".

Bosworth ha confermato che Meta continuerà a lavorare sul Metaverso, incluso il progetto Horizon Worlds, anche se saranno necessari miglioramenti significativi nelle vendite e nell'engagement. Negli ultimi mesi, Reality Labs, la divisione VR di Meta, ha subito perdite enormi, accumulando quasi 5 miliardi di dollari.

In un altro sviluppo significativo, il Vicepresidente della VR e realtà mista ha lasciato l'azienda. Mark Rabkin, in carica dal lancio dell'Oculus Quest 2 nel 2020, ha deciso di prendersi una pausa per motivi familiari. La sua eredità include contributi chiave ai dispositivi Meta Quest e alla transizione del brand da Oculus a Meta. Ryan Cairns, ex responsabile del lavoro di Meta, assumerà il suo ruolo dal prossimo marzo.

Altre notizie della settimana

Queste sono le principali notizie di questa settimana, ma ci sono anche altre storie degne di nota che meritano di essere seguite per rimanere aggiornati nel sempre mutevole panorama tecnologico.