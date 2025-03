Rallentamenti nello sviluppo di Siri: Apple posticipa il lancio della versione avanzata

La notizia arriva direttamente da Bloomberg attraverso il report di Mark Gurman, uno degli esperti più accreditati nel settore della tecnologia. Secondo le ultime rivelazioni, Apple aveva in programma di introdurre una versione più interattiva e conversazionale di Siri con il rilascio di iOS 19.4. Tuttavia, gli sviluppi attuali fanno sapere che il progetto sta subendo dei ritardi significativi, costringendo l’azienda a rivedere le tempistiche di lancio.

Sviluppo della nuova versione di Siri: un passo indietro

Le aspettative sul nuovo Siri erano alte, alimentate dall'idea che la nuova versione avrebbe fatto uso di modelli di linguaggio più evoluti, creando un'esperienza utente molto più simile a quella di ChatGPT. Tuttavia, Gurman ha recentemente comunicato attraverso la sua newsletter "Power On" che il lancio dell'aggiornamento è stato posticipato e non avverrà più in occasione del WWDC 2025, previsto per giugno. Non solo, ma l'introduzione della nuova funzionalità sembra non rientrare nemmeno nei piani per la release di iOS 19.4, dichiarata per marzo o aprile del prossimo anno. Secondo fonti interne, alcuni ingegneri di Apple temono che il restyling di Siri possa arrivare solo con iOS 20.

Questi ritardi sono emblematici di una crescita aziendale che sembra essere rimasta indietro rispetto ad altre realtà nel campo dell'intelligenza artificiale generativa, come OpenAI. La competizione nel settore è agguerrita e Apple si trova ora costretta ad adottare una strategia di recupero per non rimanere indietro.

Cambiamenti e novità in arrivo per iOS 19

Nonostante i ritardi, ci sono comunque delle novità in arrivo con la versione 19 di iOS. Secondo Gurman, ci saranno dei cambiamenti significativi all’architettura di base di Siri che permetteranno di gestire domande più complesse rispetto al passato. Questo approccio mirerà a migliorare l’esperienza utente, consentendo interazioni più sofisticate e pertinenti.

Nel frattempo, la versione 18.2 di iOS ha già introdotto l'integrazione con ChatGPT, mentre è previsto un ulteriore aggiornamento che porterà anche Google Gemini nella suite di assistenza vocale. Oltre a questi sviluppi, atteso per maggio il rilascio di iOS 18.5 porterà ulteriori miglioramenti, tra cui maggiore consapevolezza dello schermo, comprensione del contesto personale e controlli più approfonditi per le singole applicazioni.

Questo elenco di novità riflette non solo l’impegno di Apple nel migliorare Siri, ma evidenzia anche quanto la situazione interna sia stata lenta e faticosa, dal momento che alcune di queste funzionalità erano già attese con l’uscita di iOS 18.4.

Riflessioni sulle sfide di Apple nel campo dell’intelligenza artificiale

L’attuale situazione presenta chiaramente le sfide che Apple sta affrontando nel competitivo settore della tecnologia. Impegnata a mantenere la sua reputazione di innovatrice, l’azienda deve ora correre per recuperare le tempistiche perse. Le aspettative degli utenti sono elevate e il confronto con rivali come OpenAI rende la necessità di rimanere al passo con i tempi una priorità irrinunciabile.

Gli sviluppi futuri di Siri non solo segneranno il destino dell’assistente vocale, ma rifletteranno anche la capacità di Apple di adattarsi e rispondere alle richieste di un pubblico sempre più esigente e informato. La direzione presa dall'azienda nei prossimi mesi sarà cruciale per stabilire se potrà ristabilire la propria posizione di leader in un settore in rapida evoluzione.