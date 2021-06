Quick Share esteso anche ai prodotti di altri brand: l’idea di Samsung

Nel corso dell’ultimo anno abbiamo imparato a conoscere meglio Quick Share, un’ottima opzione realizzata da Samsung che consente di trasferire senza problemi file tra i telefoni Galaxy e gli altri dispositivi del gigante di Seul.

Stando a quanto affermato nell’ultimo report dall’autorevolissima fonte SamMobile, sembra che Samsung abbia in programma di integrare un’opzione per condividere file tra un Galaxy e dispositivi di altre marche, ovvero i device realizzati da OPPO, Xiaomi, Vivo o altre società di smartphone che hanno sede in Cina.

SamMobile fa riferimento ad alcune fonti che avrebbero confermato l’adesione di Samsung alla Mutual Transmission Alliance (MTA), un gruppo fondato da OPPO, Vivo e Xiaomi con sede in Cina. Tra gli altri membri dell’alleanza ci sono anche ASUS, Black Shark, Hisense, Realme, Meizu, OnePlus e ZTE.

Secondo quanto riferito, Samsung integrerà i protocolli MTA nell’opzione Quick Share, rendendo possibile la condivisione di file con smartphone e laptop di altri brand.

Ma in cosa consiste la tecnologia alla base? I protocolli MTA utilizzano Bluetooth LE per scansionare l’ambiente circostante alla ricerca di dispositivi compatibili, con la condivisione dei file che viene eseguita tramite una connessione Pier-to-Pier basata su Wi-Fi Direct. La velocità media di condivisione dei file tramite questo protocollo è di 20 Mbps. I file che possono essere condivisi tramite questa modalità sono file audio, documenti, immagini, video e altro.

Tuttavia mancano ancora annunci ufficiali da parte di Samsung, pertanto al momento non abbiamo informazioni su quando l’azienda sudcoreana deciderà di lanciare il miglioramento del sistema di condivisione file: molto probabilmente nei prossimi mesi dovremmo saperne di più.

Fonte Phone Arena