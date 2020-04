Quick Charge 3+, la nuova ricarica rapida di Qualcomm per i “mid-range”: da 0 a 50% in 15 secondi

Qualcomm Quick Charge è una soluzione di ricarica rapida cablata disponibile su centinaia di dispositivi alimentati con i SoC Snapdragon dell’azienda statunitense.

Esistono più versioni della tecnologia che Qualcomm concede in licenza ai più importanti produttori di smartphone mobile. La versione più avanzata è la Quick Charge 4+, ma da qualche ora Qualcomm ha introdotto una nuova versione della sua tecnologia, ovvero la Quick Charge 3+.

Con Quick Charge 3+, Qualcomm mira a portare la sua tecnologia di ricarica rapida via cavo sugli smartphone ad un prezzo più basso. Questa nuova tecnologia è destinata a fungere da aggiornamento per i dispositivi che utilizzano Quick Charge 2.0 o 3.0 senza che ciò comporti un eccessivo aumento di prezzo.

E’ sempre Qualcomm ad affermare che la nuova tecnologia consente di ricaricare un dispositivo da 0 al 50% in soli 15 minuti, il 35% più veloce rispetto alla generazione precedente. Qualcomm precisa inoltre che la nuova tecnologia di ricarica può mantenere la temperatura del dispositivo più bassa di 9 gradi durante la ricarica rispetto alla Quick Charge 3.0. Questi numeri si basano sui dati di riferimento di un singolo circuito integrato e un “design di scheda / batteria appropriato”, sebbene Qualcomm non abbia rivelato ulteriori dettagli sull’impostazione utilizzata per produrre questi dati.

Quick Charge 3+ supporta cavi standard da USB Tipo A a USB Tipo C, nonché accessori che supportano la tensione scalabile con incrementi di 20 mV da Quick Charge 4, una funzione che Qualcomm chiama Intelligent Negotiation for Optimum Voltage (INOV). Quick Charge 3+ è retrocompatibile con le versioni Quick Charge precedenti, quindi i nuovi accessori basati sul nuovo standard possono ricaricare rapidamente i dispositivi più vecchi.

Questa nuova tecnologia è già supportata dai processori Qualcomm Snapdragon 765 e Snapdragon 765G ma sarà supportata anche sulle nuove piattaforme mobili Snapdragon che verranno introdotte entro la fine dell’anno. Il nuovo Mi 10 Lite Zoom di Xiaomi, noto anche come Xiaomi Mi 10 Youth Edition in Cina, è il primo dispositivo a supportare contemporaneamente sia Qualcomm Quick Charge 3+ che Quick Charge 4+.

