QuarkXPress 2025: il nuovo aggiornamento introduce l'intelligenza artificiale per il publishing creativo

Quark Software ha presentato un significativo aggiornamento per il suo noto software di desktop publishing, QuarkXPress 2025. Con l’aggiornamento alla versione v21.0.3, l'applicazione offre per la prima volta accesso a strumenti basati su intelligenza artificiale, promessi per migliorare la produttività degli utenti e stimolare la creatività nella creazione di contenuti. Queste novità si inseriscono in un contesto in continua evoluzione, dove l’AI sta rapidamente diventando un alleato prezioso per i professionisti del settore.

Le funzionalità dell'assistente AI Quarky

Tra le innovazioni più interessanti di QuarkXPress 2025 c'è l'assistente AI denominato Quarky. Questo strumento è a disposizione di tutti i possessori di licenza in abbonamento e offre diverse funzionalità mirate a facilitare la scrittura. Gli utenti possono generare testi, ricevere suggerimenti per titoli accattivanti, riassumere e parafrasare contenuti, correggere errori grammaticali e persino effettuare traduzioni immediate.

Quarky si presenta come un valido supporto per perfezionare testi vari - dai titoli alle didascalie. L’assistente analizza contenuti già esistenti, suggerendo opzioni più incisive che possano attrarre l'attenzione del lettore e rappresentare accuratamente il messaggio del progetto. La possibilità di generare testo a partire dall'input dell'utente rende Quarky uno strumento versatile e utile per ogni tipo di progetto editoriale.

Sintesi dei contenuti e abbinamenti di font

Un'altra funzionalità degna di nota di Quarky è la capacità di sintetizzare contenuti complessi. Lo strumento è in grado di esaminare il testo e identificare i punti chiave, consentendo agli utenti di risparmiare tempo prezioso senza dover riorganizzare il layout dei loro documenti. Questa operazione diventa così più snella e permette una gestione più efficace dei contenuti.

Parlando di design, l’aggiornamento introduce anche un sistema di abbinamento dei font basato su intelligenza artificiale. Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono ricevere suggerimenti sui font da utilizzare, attingendo a una vasta libreria di Google Fonts. Questa innovazione permette di creare progetti visivamente armonizzati, combinando i font scelti con quelli complementari per raggiungere un risultato di alta qualità estetica. Infatti, l’abbinamento di font si applica anche alla creazione di fogli di stile per titoli e paragrafi, garantendo coerenza e professionalità in ogni documento.

Compatibilità e opzioni di abbonamento

QuarkXPress 2025 è pienamente compatibile con il più recente sistema operativo macOS Sequoia, oltre a supportare versioni precedenti come macOS Sonoma , Ventura e Monterey . Questo aspetto è particolarmente rilevante per gli utenti che desiderano mantenere il proprio software sempre aggiornato e funzionante.

Attualmente, l'abbonamento annuale a QuarkXPress 2025 è fissato a 279 €, comprensivo di tutti gli aggiornamenti e il supporto tecnico, valido per la durata dell'abbonamento. Gli utenti possono anche optare per una licenza perpetua che include un anno di manutenzione e assistenza al costo di 594 €. Inoltre, per chi desidera testare il software, è disponibile una versione di prova gratuita, utilizzabile per 7 giorni direttamente dal sito di Quark Software.

Approfondimenti e risorse

Coloro che sono interessati all'intelligenza artificiale nella pubblicità e nel design possono consultare ulteriori articoli nella sezione dedicata di Macitynet, dove troveranno notizie e approfondimenti riguardanti l'uso degli strumenti AI nel mondo del publishing e oltre. In un’epoca in cui il design e la creatività si intrecciano sempre più con la tecnologia, QuarkXPress 2025 si propone come una soluzione all'avanguardia per chi desidera coniugare innovazione e praticità nel proprio lavoro.