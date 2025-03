Qualità video YouTube in calo: utenti segnalano problemi su desktop, smart TV e iOS

Nel mondo degli streaming online, YouTube sta affrontando un inconveniente piuttosto fastidioso, con molti utenti che segnalano una grave diminuzione della qualità video. Nonostante una connessione internet adeguata, i video si avviano frequentemente a risoluzioni molto basse come 144p o 360p, creando disagio per gli spettatori. L’attenzione dei tecnici di YouTube è stata attirata da questo problema, e la piattaforma sta già cercando di porvi rimedio.

Un problema diffuso tra gli utenti

Molti utenti hanno iniziato a lamentarsi di questo problema sui social media e in particolare su Reddit. La frustrazione è palpabile, dato che i video si caricano automaticamente a risoluzioni minime, anche quando la velocità di connessione è decisamente più che sufficiente. Questo inconveniente è stato riscontrato su desktop, smart TV e dispositivi iOS, mentre gli utenti Android sembrano essere stati meno colpiti. Diversi utenti iOS hanno riferito di come, una volta aperti i video o i clip brevi su YouTube, la qualità visiva sia estremamente scarsa al punto da risultare sgradevole.

“Ogni volta che apro un video o uno YouTube Shorts, parte in qualità molto bassa, tipo 144p. Non mi era mai successo prima,” ha scritto un utente su Reddit. Un altro ha confermato l’incapacità di selezionare risoluzioni superiori a 144p, pur avendo una connessione più che in grado di supportare risoluzioni come 720p. Le conseguenze sono evidenti: l’esperienza di visione diventa insoddisfacente per chi si aspetta una qualità almeno accettabile.

Reazioni degli utenti e segnalazioni

Le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere, e molti hanno utilizzato diverse piattaforme per condividere la loro frustrazione. Nonostante tentativi di cambiare manualmente la risoluzione, la situazione non migliora e questo crea un circolo vizioso in cui si cerca di vedere i contenuti con una qualità decente, ma senza successo. Molti segnalano che l’app sembra funzionare senza problemi su dispositivi Android, creando ulteriore confusione riguardo la causa del malfunzionamento.

La segnalazione di questi problemi ha spinto alcuni utenti a cercare soluzioni alternative, come utilizzare diverse applicazioni per la visione dei video, ma non tutti trovano soddisfacenti queste opzioni. La frustrazione è amplificata quando ci si rende conto che il problema non è legato alla connessione, ma a un malfunzionamento della piattaforma stessa.

Risoluzione in arrivo: il messaggio di YouTube

La buona notizia è che YouTube è consapevole della questione e ha comunicato l’intenzione di provvedere alla risoluzione del problema. In un aggiornamento sulla pagina di supporto, la piattaforma ha dichiarato: “Siamo a conoscenza del fatto che alcuni di voi stanno riscontrando una qualità video inferiore a quella usuale. State pur certi che stiamo indagando attivamente sulla questione! Aggiorneremo questa discussione con ulteriori informazioni non appena saranno disponibili. Grazie per la vostra pazienza!”

Per quanti stanno affrontando questa problematica, si consiglia di continuare a seguire il thread di supporto per aggiornamenti sullo stato delle riparazioni e sull’implementazione della correzione.

Se hai ulteriori informazioni o segnalazioni riguardo a questo problema, i canali ufficiali di YouTube restano aperti per ricevere feedback e appunti sui disservizi riscontrati.