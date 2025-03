Quale Apple Watch scegliere nel 2025: guida ai modelli e alle caratteristiche da considerare

Gli utenti di iPhone che desiderano un orologio intelligente si trovano di fronte a un’ottima scelta: l’Apple Watch. Questo dispositivo non solo si integra perfettamente con il proprio smartphone, ma assicura anche aggiornamenti software costanti, rendendolo un alleato prezioso per il monitoraggio della salute e per raggiungere obiettivi fitness. Tuttavia, con diversi modelli disponibili, è importante conoscere le specifiche, i prezzi e le funzionalità di ciascun Apple Watch per capire quale si adatti meglio alle proprie esigenze e a quelle della propria famiglia. Di seguito è riportata una classifica dei modelli preferiti, tenendo conto di caratteristiche, prestazioni e rapporto qualità-prezzo.

Apple Watch Series 10: il miglior modello complessivo

L’Apple Watch Series 10 rappresenta una vera evoluzione rispetto ai modelli precedenti. Rispetto alla Serie 9, questo orologio presenta uno schermo più grande e luminoso, senza aumentare il peso, anzi è addirittura più leggero. Grazie a un processore di ultima generazione, presenta una ricarica più rapida rispetto ad altre versioni, inclusa la Ultra 2.

Sebbene le funzionalità non differiscano drasticamente dalla serie precedente, il nuovo processore garantisce una maggiore longevità in termini di aggiornamenti software. Le novità includono l’isolamento della voce durante le chiamate, la riproduzione musicale migliorata e un sensore di temperatura dell’acqua, utile per le attività acquatiche.

La Series 10 si distingue per il suo design all’avanguardia e le nuove dimensioni delle casse disponibili: 42 mm e 46 mm. Inoltre, offre la possibilità di ricevere notifiche per l’apnea notturna, consentendo di monitorare il sonno per 30 giorni. La durata della batteria è impostata per 18 ore, ma può estendersi fino a un giorno e mezzo con un utilizzo più contenuto. Con una ricarica che raggiunge l’80% in soli 30 minuti, questo modello conferma di essere una scelta eccellente per la maggior parte degli utenti Apple, disponibile a partire da 329 dollari.

Apple Watch SE : l’alternativa economica

Per chi cerca un’opzione più conveniente, l’Apple Watch SE offre prestazioni simili a quelle della Serie 8 a un prezzo molto più accessibile. Con un costo base di 250 dollari, è frequentemente in sconto sotto i 200 dollari, risultando così una scelta ideale per coloro che vogliono risparmiare senza rinunciare a prestazioni di qualità.

Questo modello include funzionalità come la registrazione dell’attività fisica, l’accesso a app di terze parti e importanti caratteristiche di sicurezza come l’Emergency SOS. Tuttavia, si deve tenere presente che non dispone di un display sempre attivo né di alcune funzioni di salute avanzate come l’ECG.

Apple Watch Ultra 2: il campione di durata della batteria

L’Apple Watch Ultra 2 si distingue come il miglior smartwatch di Apple, costruito in titanio e dotato di un pulsante azione che facilita l’avvio di allenamenti o l’apertura di applicazioni. La luminosità dello schermo, fino a 3.000 nits, lo rende facilmente leggibile anche in condizioni di luce intensa, rendendolo perfetto per gli appassionati di avventure all’aperto.

Con funzionalità per la sicurezza come una sirena integrata e GPS a doppia banda per il tracciamento preciso delle rotte, l’Ultra 2 è pensato per sportivi e avventurieri. È equipaggiato con un chip S9, simile a quello della Serie 9, che supporta comandi gestuali e permette l’uso di Siri anche offline. La durata della batteria è notevolmente superiore rispetto agli altri modelli, raggiungendo fino a 72 ore, mentre il costo si aggira attorno ai 749 dollari.

Altri modelli di Apple Watch disponibili

Sebbene l’Apple Watch Series 9 non sia più venduto direttamente da Apple, è ancora una valida opzione se disponibile. Spesso si trova a circa 100 dollari in meno rispetto alla Serie 10. Nonostante manchi alcune innovazioni, conserva funzionalità chiave come l’ECG e sensori di temperatura, distintivi rispetto all’Apple Watch SE.

Gli elementi da valutare prima di acquistare un Apple Watch

Quando si tratta di scegliere un Apple Watch, è fondamentale considerare vari aspetti che lo caratterizzano. Ogni modello presenta dettagli unici, come sensori di salute avanzati, longevità della batteria e dimensioni dello schermo, oltre al prezzo.

Budget

Se il budget è una priorità, è saggio aspettare eventi di sconto come il Black Friday, occasione in cui molti rivenditori offrono offerte speciali. Un’opzione per risparmiare è acquistare un Apple Watch ricondizionato direttamente da Apple, che offre garanzia e possibilità di reso.

Design

La personalizzazione dell’Apple Watch è ampia, ma anche costosa. Finiture premium e cinturini possono incrementare notevolmente il prezzo dell’orologio. È possibile scegliere tra diverse dimensioni di schermo; modelli più vecchi e l’SE presentano opzioni minori, mentre l’Ultra offre la dimensione maggiore.

Durata della batteria

La durata della batteria rimane un aspetto critico per gli utenti di Apple Watch. Quasi nessun modello raggiunge le 3 giornate di uso continuo, quindi è opportuno attenersi a aspettative realistiche: la maggior parte dei modelli garantisce un giorno di utilizzo medio. L’Apple Watch Ultra 2, specificamente, è l’unico modello che offre una durata massima fino a 72 ore.

Wi-Fi vs. cellular

Per la maggior parte degli utenti, la versione Wi-Fi è sufficiente, consentendo di monitorare l’attività e effettuare pagamenti senza smartphone, a patto di rimanere nella portata dell’iPhone. Le versioni cellulari giustificano l’extra solo se si prevede di utilizzare l’orologio in modo indipendente dal telefono.

Metodologia di test per gli Apple Watch

I test sull’Apple Watch comprendono valutazioni di utilizzo nel mondo reale. Si analizzano nuove funzionalità e l’accesso alle caratteristiche comuni, come il monitoraggio dell’attività fisica. Le versioni cellulari vanno testate in relazione alla facilità d’uso dell’app companion sull’iPhone.

La durabilità e il comfort del portare un Apple Watch sono essenziali. Si verifica come ogni modello si adatta a diversi polsi e come resiste all’usura. Infine, sono testati la precisione dei sensori di salute e la durata della batteria sotto condizioni d’uso comuni.

Domande frequenti

Qual è la migliore alternativa a un Apple Watch? A meno che non si desideri passare a un dispositivo Android, sarebbe meglio evitare orologi con Wear OS. Modelli come Garmin e Huawei sono opzioni valide, con caratteristiche dedicate alla salute e attività fisica.

Qual è l’Apple Watch più adatto per i bambini? L’Apple Watch SE si presenta come il miglior orologio per bambini, consentendo ai genitori di impostare il dispositivo dall’iPhone e monitorare la posizione del bambino in tempo reale.