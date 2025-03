Qualcomm svela le ultime novità al Mobile World Congress 2025

Qualcomm è presente al Mobile World Congress 2025, un'importante manifestazione dedicata all'innovazione nel campo della connettività. Dopo aver già fatto notizia al CES con il lancio dei nuovi chip Snapdragon, l'azienda utilizza questa piattaforma per presentare le sue ultime tecnologie nel settore del wireless. Durante l'evento di Barcellona, Qualcomm non si limita a mostrare le sue nuove proposte, ma offre anche la possibilità di visitare un'esperienza virtuale attraverso il suo sito ufficiale.

Il modem X85 5G: un passo avanti nella tecnologia di connessione

Tra le novità di spicco presentate da Qualcomm al Mobile World Congress 2025 c'è il nuovo modem X85. Progettato specificamente per smartphone Android, questo dispositivo è capace di raggiungere velocità impressionanti: fino a 12,5 Gbps in download e 3,7 Gbps in upload. Tale prestazione posiziona il modem X85 come uno dei prodotti di punta nel panorama della connettività 5G.

Il modem è caratterizzato da una versatilità straordinaria, supportando diverse tecnologie come il 5G mmWave, Sub-6 GHz e le connessioni satellitari. Un aspetto innovativo del modem è dato dall'utilizzo del Data Traffic Engine, che grazie all'intelligenza artificiale consente di ottenere un incremento delle prestazioni fino al 30% rispetto ai modelli precedenti. Il Qualcomm X85 non si limita agli smartphone, ma si presta anche all’impiego in vari settori, inclusi computer, automotive e dispositivi XR .

Oltre a migliorare le prestazioni generali, il modem X85 è stato progettato per gestire situazioni di congestione, ottimizzare i consumi energetici e fornire una rilevazione della posizione più accurata. Qualcomm ha già iniziato a distribuire le prime unità del modem agli OEM, con un lancio commerciale previsto per la seconda metà del 2025, quando nuovi smartphone dotati di questa tecnologia saranno disponibili sul mercato.

Innovazioni nel campo della connettività e prospettive future

Al Mobile World Congress 2025, Qualcomm ha colto l'occasione per discutere non solo delle novità aggiornate ma anche delle potenzialità future nel settore della connettività. La presentazione ha incluso soluzioni per l'uso dello spettro a bassa frequenza, una strategia che sarà cruciale con l'avvento del 6G. Queste nuove tecnologie promettono di offrire una copertura più ampia e un segnale più forte, anche in presenza di ostacoli fisici, contrastando le limitazioni delle reti attuali.

Uno degli aspetti evidenziati riguarda l’integrazione tra tecnologia satellitare 5G e reti terrestri. Questa sinergia potrebbe rappresentare, in un’ottica futura, un importante sviluppo per servizi che richiedono una connettività stabile e continua, soprattutto nel settore automotive e per i dispositivi IoT. Le dimostrazioni fornite da Qualcomm hanno anche messo in luce applicazioni pratiche delle sue tecnologie e come queste possano influenzare notevolmente il mercato.

Il gigante della tecnologia ha presentato nuovi design per i sistemi MIMO, che sono fondamentali per supportare lo spettro nella banda media superiore , assieme a progetti che integrano specifiche soluzioni di intelligenza artificiale nel wireless, essenziali per un utilizzo ottimizzato delle risorse di rete nel contesto del prossimo 6G.

La realtà estesa e le sue sfide comunicative

Qualcomm si è anche dedicata a esplorare il futuro della realtà estesa , evidenziando come siano necessari sistemi di comunicazione potenziati per soddisfare le esigenze crescenti di questo settore. L'importanza di un calcolo spaziale rapido e preciso è centrale per garantire esperienze coinvolgenti per gli utenti, e il colosso della tecnologia si sta preparando a rispondere a queste necessità attraverso le sue innovazioni.

Il panorama della connettività sta cambiando rapidamente e il ruolo di aziende come Qualcomm è cruciale. Con le sue recenti presentazioni, Qualcomm dimostra di essere non solo in prima linea nel settore della connettività, ma anche proiettata verso il futuro, pronta ad affrontare le sfide che emergeranno con l'evoluzione della tecnologia e delle esigenze globali.