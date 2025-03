Qualcomm svela i nuovi processori Snapdragon G3 Gen 3 per il gaming su Android

Nel cuore del GDC 2025, Qualcomm ha presentato la sua ultima linea di processori progettati per i dispositivi portatili di gioco Android. Tra le novità spicca lo Snapdragon G3 Gen 3, che arriva più di un anno dopo il suo predecessore. Le specifiche promettono un incremento del 30% delle prestazioni della CPU e un miglioramento simile per la GPU, risultati che, sebbene ambiziosi, dovranno essere testati sul campo.

Novità nel mercato delle console portatili

Oltre al lancio del G3 Gen 3, diversi produttori hanno colto l’occasione per annunciare nuovi handheld da gioco. AYANEO, OneXSugar e Retroid hanno presentato sistemi di gioco che promettono emozioni ai videogiocatori. Tra le presentazioni più attese c’è il Pocket S2 di AYANEO, un dispositivo che si inserisce nell’eco del successo del Pocket S, la prima console equipaggiata con lo Snapdragon G3x Gen 2. Questo processore era considerato il più potente disponibile per la categoria, sebbene non fosse privo di supporto driver personalizzato.

Attirato dalla potenza del G3 Gen 3, c’è grande attesa per il Pocket S2 e la sua capacità di superare le aspettative di prestazione annunciate da Qualcomm.

L’evoluzione del gaming portatile: il punto di saturazione?

Un interrogativo si fa strada: si è raggiunto un punto di saturazione nelle prestazioni dei processori per gaming portatile? Questa riflessione nasce dalla sensazione che i progressi nel settore degli smartphone abbiano raggiunto un apice, portando alcuni a preferire formati alternativi come i foldable. Al contrario, il design dei dispositivi portatili di gioco offre spazio per l’innovazione, senza la stessa percezione di esaurimento delle possibilità.

Rimane da chiedersi se siano davvero necessari processori ancora più performanti. Se lo sviluppo di emulatori come RPCS3 per Android continua a questo ritmo, potrebbe risultare fin troppo facile concludere che queste considerazioni sono affrettate.

Il prezzo dell’innovazione: AYANEO e Steam Deck

Mentre Nintendo cerca di limitare l’emulazione della Switch, la possibilità di utilizzare Android per gioco su piattaforme come PS3, Switch e PC stupisce. Tuttavia, per accedere a queste tecnologie avanzate, è necessario investire somme considerevoli. Ad esempio, l’AYANEO Pocket S, quando è stato lanciato, presentava un prezzo iniziale di 399 dollari per il modello base a 1080p, ma ha raggiunto un costo di 559 dollari prima di esaurirsi. Questo prezzo supera quello del più potente Steam Deck OLED da 512GB.

Segue il lancio di AYN e del suo nuovo modello Odin 2, anch’esso alimentato dal Snapdragon 8 Gen 2. Gli Odin 2 presentano diverse configurazioni di RAM e il modello base è disponibile a partire da 299 dollari. Anche il nuovissimo Odin 2 Portal con schermo OLED parte da 329 dollari, rimanendo comunque più economico dell’entry-level Pocket S.

Le aspettative per il futuro del gaming portatile

Le novità lanciate da AYANEO non hanno ancora esplicitato i dettagli relativi al prezzo del Pocket S2, ma si presuppone un costo elevato vista la nuova integrazione del chip Qualcomm. Nonostante alcune modifiche al design, potrebbe non esserci un motivo convincente per acquistare questo dispositivo a meno di essere appassionati delle specifiche tecniche.

Dispositivi come il Retroid Pocket Flip 2 e il Pocket Classic offrono opzioni più accessibili. In particolare, il primo utilizza ancora il processore Snapdragon 865 del 2019, mentre il Classic è il primo a montare il Snapdragon G1 Gen 2. Questi modelli sono disponibili a un prezzo competitivo, con bundle sotto i 330 dollari.

L’interesse ruota attorno all’andamento delle vendite e al modo in cui questa nuova ondata di console portatili Android potrà attrarre nuovi appassionati nel settore. L’alleanza tra Qualcomm e aziende di nicchia sta dando vita a un’evoluzione inaspettata, e le conseguenze potrebbero delineare un futuro interessante per il gaming portatile.