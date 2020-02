Qualcomm annuncia Snapdragon X60, il nuovo modem 5G più piccolo e più potente

Nella giornata di ieri, martedì 18 febbraio 2020, Qualcomm ha introdotto nuovi chip che saranno destinati ai più importanti smartphone che verranno annunciati in futuro. Si tratta, in particolare, del sistema modem-RF Snapdragon X60 5G, progettato per connettere i telefoni cellulari alle reti 5G che funzionano in modo diverso in tutto il mondo.

Qualcomm, come noto, è il più grande fornitore al mondo di chip per smartphone. La società con sede a San Diego, in California, ha dichiarato che il suo nuovo chip modem X60, insieme a un nuovo chip per antenna, sarà il primo ad aggregare i segnali inviati sulle diverse frequenze utilizzate nelle due varianti delle reti 5G: una caratteristica che aumenterà la velocità di download, stando a quanto dichiarato dalla stessa azienda. Utilizzando l’aggregazione dei vettori, infatti, le società di telecomunicazioni possono inviare contemporaneamente dati su più bande di spettro wireless, in modo tale da generare velocità più elevate.

Le comunicazioni 5G, che hanno lo scopo di migliorare la velocità di trasferimento dei dati e connettere più dispositivi a Internet, dovrebbero avere un’espansione significativa entro la fine del 2020. Qualcomm sostiene che entro l’anno in corso verranno venduti tra i 175 e i 225 milioni di smartphone 5G.

In molte regioni, le reti 5G utilizzano le cosiddette frequenze sub-6, ma in alcuni mercati importanti come gli Stati Uniti le reti useranno anche frequenze “a onde millimetriche” per fornire velocità di dati più elevate in aree con una forte densità abitativa, come le grandi città.

Qualcomm ha dichiarato che il chip X60 è stato realizzato utilizzando la tecnologia a 5 nanometri, che rende i chip più piccoli e più efficienti dal punto di vista energetico. Ma quando vedremo i primi smartphone top di gamma con Snapdragon X60? Molto probabilmente c’è da aspettare almeno un altro anno, ovvero fino al primo trimestre del 2021.

Fonte Gadgets360