Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, primi “rumors”: arriva a maggio?

Snapdragon 8 Gen 1 è il processore più potente tra quelli attualmente proposti da Qualcomm: non è certo un caso se proprio questo chip alimenta alcuni dei migliori top di gamma lanciati sul mercato in questi ultimi mesi.

Tuttavia, come consuetudine, il produttore statunitense non si siede sugli allori e guarda già avanti, anche perché la concorrenza cresce e c’è bisogno di adottare soluzioni sempre più efficaci. Stando a quanto emerso in alcuni “rumors”, riportati anche dai colleghi di Phone Arena, pare che Qualcomm sia già al lavoro su Snapdragon 8 Gen 1+, un’evoluzione di Snapdragon 8 Gen 1 che dovrebbe consentire di superare qualche criticità venuta fuori con il nodo a 5nm di Samsung.

Proprio come sottolinea Phone Arena, infatti, Qualcomm avrebbe scelto un’altra strada per il chip Snapdragon 8 Gen 1+: il produttore USA ha voluto affidarsi a TSMC, utilizzando il suo nodo di processo a 4nm. Il motivo principale di questo cambio di rotta va ricercato nei tanti chip di Samsung che non superano il controllo qualità (circa il 35%): una situazione che causa uno scarso approvvigionamento per Qualcomm, che va a sommarsi alla già nota carenza cronica di chip che sta rendendo la vita difficile al settore tecnologico.

Sempre stando alle indiscrezioni, il nuovo processore dovrebbe avere un’architettura basata su un Core Cortex X2, tre Core Cortex A710 e quattro Cortex A510.

Ma quali saranno i primi smartphone equipaggiati con Snapdragon 8 Gen 1+? Dato che il nuovo chip dovrebbe essere lanciato a maggio da Qualcomm, è molto probabile che lo vedremo su telefoni OnePlus, Lenovo e soprattutto Xiaomi. Secondo l’ultimo report del famoso leaker cinese Digital Chat Station, Xiaomi sarebbe pronta a lanciare tre telefoni nel 2022 alimentati proprio con Snapdragon 8 Gen 1+ (tutti con uno schermo 2K, ndr).

Tutti gli indizi portano a Xiaomi 12 Ultra, che verrà lanciato dall’azienda cinese intorno alla metà di quest’anno. Per quanto riguarda gli altri due device, potrebbe trattarsi del nuovo smartphone della serie Xiaomi MIX e di un nuovo top di gamma Redmi, ma al momento sono solo voci.

Fonte Phone Arena