Qualcomm presenterà Snapdragon 8 Gen 1+ il 20 maggio

Le preoccupazioni degli utenti in merito ad un possibile ritardo sui nuovi chip di Qualcomm sono state spazzate via dall’ultima indiscrezione, che riferisce di un annuncio ufficiale da parte del produttore statunitense prima della fine di maggio. Date le voci contrastanti, è intervenuta proprio Qualcomm per fare chiarezza e confermare che è prevista una presentazione molto importante tra qualche giorno.

La società americana ha infatti rivelato che ospiterà un evento in Cina alla fine di questa settimana, precisamente il 20 maggio. Qualcomm non ha ancora svelato nel dettaglio quali saranno i chipset protagonisti di questo appuntamento, anche se le voci suggeriscono che assisteremo al lancio di Snapdragon 7 Gen1 e anche dell’atteso Snapdragon 8 Gen1+.

Snapdragon 8 Gen1+ è senza dubbio il processore che catalizza le attenzioni maggiori. Basato ovviamente sul predecessore, Snapdragon 8 Gen 1, che alimenta molti top di gamma, Gen1+ è progettato per essere costruito sul processo a 4 nm e garantire sia un aumento della velocità della CPU (che dovrebbe aggirarsi intorno al 10%, ndr) che miglioramenti dal punto di vista della durata della batteria.

In altre parole, i dispositivi alimentati con il chip Snapdragon Gen1+ dovrebbero essere più veloci e durare più a lungo di quelli alimentati dal normale Gen1. Ma quali prodotti utilizzeranno il prossimo processore di fascia alta di Qualcomm? Su questo l’azienda non si è sbilanciata, anche se nelle ultime settimane sono comparse online molte voci sui primi telefoni che potranno contare sul nuovo chipset.

Il Motorola Frontier dovrebbe essere uno dei primi device, così come i prossimi telefoni pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold 4 e Flip 4.

Anche Snapdragon 7 Gen1 dovrebbe essere basato sul processo di produzione a 4 nanometri: questo processore sarà giusto un pelo inferiore alla serie Snapdragon 8. Ciò significa che verrà utilizzato all’interno di dispositivi leggermente più economici, riuscendo comunque ad assicurare un livello di prestazioni impressionante.

Sul fronte smartphone, il nuovo Reno 8 di Oppo, che debutterà a fine mese, potrebbe essere il primo device alimentato con il processore Snapdragon 7 Gen1 di Qualcomm.

Fonte Phone Arena