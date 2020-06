Qualcomm annuncia Snapdragon 690: la fascia media ottiene il supporto 5G

Il 5G sbarca anche nella fascia media. Tutto merito di Qualcomm, che ha appena ufficializzato il suo nuovo processore. Stiamo parlando del nuovissimo Snapdragon 690 5G, il primo SoC della serie a supportare la rete di nuova generazione.

Rispetto a Snapdragon 675 sembra che questo chip sia in grado di garantire un livello prestazionale decisamente più elevato. Ma la caratteristica principale del nuovo processore è proprio il supporto 5G, che consentirà a diversi dispositivi di fascia media di poter disporre della rete di nuova generazione. Sono già molte le aziende che hanno confermato il lancio di telefoni nel prossimo futuro alimentati con il processore Snapdragon 690 5G: tra queste troviamo HMD Global, LG Electronics, Motorola, Sharp, TCL e Wingtech.

Qualcomm Snapdragon 690 5G è basato sul processo di fabbricazione a 8 nm di Samsung e presenta otto core CPU Kryo 560 e una GPU Adreno 619L. I core della CPU sono suddivisi in due core Cortex-A77 principali con velocità fino a 2 GHz e sei core companion Cortex-A55 con velocità fino a 1,7 GHz. Rispetto allo Snapdragon 675, sembra che il nuovo chip sia in grado di garantire una CPU migliorata fino al 20% e prestazioni grafiche fino al 60% più veloci.

Il modem integrato Snapdragon X51 supporta download fino a 2,5 GB / s e velocità di upload fino a 660 Mbps su reti 5G. Il modem supporta anche varie tecnologie 5G come le modalità standalone (SA), non standalone (NSA), le bande sub-6GHz, TDD, FDD e condivisione dinamica dello spettro.

Anche le attività multimediali dovrebbero essere interessate da un buon incremento delle prestazioni, grazie alla possibilità di registrare in formato HDR10 e al supporto per display con frequenza di aggiornamento molto più veloce. Presente anche il supporto per il sistema FastConnect 6200 di Qualcomm che offre configurazioni Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e 2×2 MU-MIMO. Il chipset, infine, può abbinarsi senza problemi fino a 8 GB di RAM LPDDR4x.

Fonte Gadgets360