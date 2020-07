Qualcomm annuncia Snapdragon 4100+, il nuovo SoC per i prossimi smartwatch

Qualcomm ha annunciato le nuove piattaforme per smartwatch Snapdragon 4100, costituite da Snapdragon Wear 4100+ e Snapdragon Wear 4100. Questi nuovi SoC per smartwatch sono progettati per gli smartwatch di prossima generazione e basati sull’architettura ibrida a bassissima potenza di Qualcomm.

Quasi due anni dopo l’annuncio del processore Snapdragon Wear 3100, la società ha lanciato il suo successore, ovvero Snapdragon Wear 4100+. Si tratta del primo SoC per smartwatch Qualcomm realizzato su un processo a 12nm FinFET, ed è anche il primo ad adottare i core ARM Cortex-A53, passando infine dal Cortex-A7 a 32 bit.

Le nuove piattaforme Snapdragon Wear 4100, a detta di Qualcomm, sono in grado di offrire prestazioni e connettività superveloci, un coprocessore più intelligente e una piattaforma a potenza ultrabassa: miglioramenti possibili proprio grazie al passaggio ad un processo a 12 nm, che garantisce enormi miglioramenti rispetto al processo a 28 nm che caratterizza lo Snapdragon Wear 3100.

Qualcomm osserva che il settore dei dispositivi indossabili ha visto una forte crescita negli ultimi anni (anche se Wear OS ha perso un pò di “appeal”, ndr), e stando a quanto riportato da IDC l’industria dovrebbe continuare a crescere a un ritmo molto alto. La crescita ha dato origine a segmenti all’interno del settore, con un netto aumento di dispositivi indossabili per bambini e anziani, oltre ad applicazioni mirate per lo sport, la salute, la comunicazione e la moda.

Il segmento dei dispositivi indossabili richiede quindi un’architettura flessibile che offra grandi prestazioni pur prolungando la durata della batteria. Qualcomm ritiene che l’architettura ibrida con un SoC di classe A e un coprocessore di classe M sia la più adatta per soddisfare tali requisiti. A tal fine, Snapdragon Wear 4100+ è un processore ad alte prestazioni con un miglioramento netto per CPU, GPU, memoria, modem cellulare e sottosistemi della fotocamera.

L’azienda ha già fatto sapere che i primi prodotti basati sulle nuove piattaforme Snapdragon Wear 4100 verranno spediti entro la fine dell’anno. Il primo smartwatch a utilizzare la nuova piattaforma di Qualcomm dovrebbe essere lo Z6 Ultra di prossima generazione. Inoltre, Mobvoi ha annunciato che i suoi smartwatch TicWatch Pro di prossima generazione saranno alimentati con il nuovo processore.

Fonte XDA