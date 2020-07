Qualcomm presenta la ricarica rapida Quick Charge 5: da 0 a 100% in soli 15 minuti

Qualcomm ha presentato oggi la Quick Charge 5 come nuova tecnologia di ricarica rapida, che succede alla Quick Charge 4+, presentata a giugno 2017. L’evoluzione apportata dall’azienda statunitense è ovviamente sul piano della velocità, ma anche l’efficienza risulta decisamente migliorata, con un occhio attento alla sicurezza.

La tecnologia Quick Charge 5 supporta oltre 100 W di capacità di ricarica, mentre la precedente Quick Charge 4+ supportava 45 W di potenza. La nuova tecnologia ha anche una retrocompatibilità con Quick Charge 2.0 e versioni successive, nonché con i telefoni che utilizzano un SoC Snapdragon Qualcomm esistente.

La tecnologia Quick Charge 5 riesce a ricaricare una batteria dallo zero al 100% in soli 15 minuti. Una velocità che rispetto alla Quick Charge 4+ – che caricava il 15% in 15 minuti, ndr – possiamo definire “spaziale”. Inoltre, la presenza del supporto batteria 2S consente ai produttori di telefoni di offrire esperienze di ricarica più rapide anche quando si utilizzano batterie doppie.

Per prolungare la durata della batteria, la nuova tecnologia utilizza il risparmio batteria di Qualcomm e l’identificazione intelligente delle funzionalità dell’adattatore. Consente inoltre la tecnologia a doppia e tripla carica e funziona con una tensione di ingresso adattiva per proteggere la batteria garantendo comunque una ricarica più rapida.

Rispetto a Quick Charge 4 e Quick Charge 4+, Qualcomm assicura che la tecnologia Quick Charge 5 è in grado di offrire un’esperienza di raffreddamento fino a 10 gradi Celsius con una batteria da 4.000 mAh. Inoltre, rispetto alla prima generazione di Quick Charge si può apprezzare una velocità migliorata di ben dieci volte.

La tecnologia Quick Charge 5 è inizialmente supportata su Snapdragon 865, Snapdragon 865+ e sui processori Snapdragon che vedremo nei prossimi top di gamma. Molto probabilmente la nuova ricarica rapida debutterà su alcuni smartphone già entro il terzo trimestre di quest’anno.

“Lavoriamo a stretto contatto con i produttori per creare dispositivi leader del settore in grado di soddisfare la domanda dei consumatori di esperienze mobili più coinvolgenti e accessibili”, ha affermato Ev Roach, VP Product Management di Qualcomm.

La Quick Charge 5 di Qualcomm competerà con la tecnologia OW Flash Charge da 125 W, presentata all’inizio di questo mese, in grado di caricare una batteria da 4.000 mAh in soli 20 minuti.

