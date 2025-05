Qualcomm presenta il nuovo Snapdragon 7 Gen 4: prestazioni superiori per smartphone di fascia media

Qualcomm ha recentemente lanciato il suo nuovo processore Snapdragon 7 Gen 4, un componente che promete di elevare notevolmente le prestazioni dei telefoni di fascia media. Questo chip si distingue per il supporto alla tecnologia audio XPAN, che consente di trasmettere audio di alta qualità tramite reti Wi-Fi, una novità assoluta per questo segmento di mercato. Non solo, ma offre anche miglioramenti significativi in termini di prestazioni CPU, GPU e intelligenza artificiale. Scopriamo insieme tutte le novità.

Un salto generazionale nel processore

Dopo il lancio dello Snapdragon 7 Gen 3 nel novembre 2023, Qualcomm ha ufficialmente presentato il suo successore, lo Snapdragon 7 Gen 4, il 14 maggio. Questo nuovo processore è caratterizzato da diverse ottimizzazioni e funzionalità avanzate, ponendosi così come un’opzione competitiva per i produttori di smartphone di fascia media. Una delle innovazioni più interessanti è senza dubbio il supporto alla funzionalità XPAN, che migliora notevolmente la qualità audio rispetto alla tradizionale trasmissione Bluetooth. Attualmente, gli Xiaomi Buds 5 Pro in edizione Wi-Fi sono i primi auricolari a beneficiare di questa tecnologia, anche se il supporto è limitato al modello Xiaomi 15 Ultra.

Connessioni veloce e affidabili

Oltre alla tecnologia XPAN, lo Snapdragon 7 Gen 4 introduce per la prima volta il supporto al Bluetooth 6.0 e la compatibilità con Wi-Fi 7. Sebbene Wi-Fi 7 non sia una novità per i processori di questa linea, rappresenta comunque un traguardo significativo per un chip di fascia media come questo. La capacità di trasferire dati a velocità elevate garantirà un’esperienza utente più fluida, con download fino a 5.8 Gbps e una latenza ridotta, migliorando così la fruizione di contenuti in streaming e giochi online.

Prestazioni al top per giochi e intelligenza artificiale

In termini di potenza di elaborazione, Qualcomm ha annunciato un incremento del 27% della capacità della CPU, grazie a una configurazione composta da un core Cortex-A720 a 2.8 GHz, quattro core Cortex-A720 a 2.4 GHz e tre core Cortex-A520 a 1.8 GHz. Queste modifiche si traducono in un’esperienza utente più fluida, anche nei giochi più impegnativi. Non solo, il nuovo chip offre un aumento del 30% delle prestazioni grafiche rispetto al suo predecessore, garantendo sessioni di gioco senza interruzioni e con un minor consumo energetico.

Inoltre, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale nell’evoluzione di questo processore. Con un incremento del 65% delle prestazioni NPU, lo Snapdragon 7 Gen 4 consente elaborazioni più rapide per modelli complessi, rendendo possibile la generazione di immagini in tempo reale con Stable Diffusion 1.5. Questo rappresenta un grande passo avanti per chi ama sia scattare foto che girare video, poiché il nuovo chip offre funzionalità avanzate di messa a fuoco automatica e stabilizzazione dell’immagine hardware.

Caratteristiche tecniche e dettagli finali

Lo Snapdragon 7 Gen 4 è prodotto mediante un processo a 4 nm, che non solo contribuisce a migliorare l’efficienza energetica, ma anche alla miniaturizzazione dei componenti. Il supporto alla ricarica rapida Quick Charge 5 aggiunge un ulteriore vantaggio, consentendo tempi di ricarica significativamente ridotti. La versatilità del processore si esprime anche nella capacità di supportare un refresh rate fino a 144Hz su display WQHD+, offrendo così un’esperienza visiva coinvolgente e fluida.

I primi produttori ad adottare lo Snapdragon 7 Gen 4 saranno HONOR e vivo, con i nuovi dispositivi previsti sul mercato in breve tempo. Questo processore si presenta come una promessa per il futuro degli smartphone economici, attirando l’attenzione di molti anche in casa di altri produttori come Motorola, OnePlus e Samsung. Non resta che attendere per vedere in azione queste nuove tecnologie.