Qualcomm annuncia il modem Snapdragon X65 con velocità di download di 10 Gbps

Capire il potenziale reale di una velocità di download di 10 Gbps non è affatto semplice: basti pensare che la si potrebbe paragonare al download di un BluRay 4K da 66 GB in poco meno di un minuto. Velocità incredibilmente elevate, quindi, che diventano realtà con l’ultimo modem appena annunciato da Qualcomm.

Il produttore statunitense ha svelato proprio queste strepitose caratteristiche nell’annunciare ufficialmente il suo ultimo modem, che prende il nome di Snapdragon X65 5G. Molto probabilmente la velocità “effettiva” non sarà così elevata, ma il chipset dovrebbe comunque garantire connessioni 5G più veloci e più stabili rispetto agli attuali modem a 7 Gbps che è possibile reperire sul mercato.

Queste velocità sono rese possibili dal fatto che questo modem è il primo di Qualcomm compatibile con la specifica 5G Release 16, una piattaforma aggiornabile in grado di supportare nuove funzionalità tramite software innovativi.

Progettato per un minuscolo processo di produzione a 4 nm (gli attuali SoC per smartphone sono su 5 nm), il modem supporta l’aggregazione mmWave-sub6 (sia FDD che TDD), con un massimo di 10 portanti da 100 MHz nello spettro mmWave. Sono disponibili anche Dynamic Spectrum Sharing (DSS), 2 × 2 MIMO mmWave e 4 × 4 MIMO sub-6GHz, oltre al nuovo supporto per le bande mmWave n259, n70 e n53.

Per farla breve, il modem Snapdragon X65 supporta più bande e aumenta il numero di portanti simultanei in esecuzione contemporaneamente, ed è proprio questa struttura avanzata a consentirgli di raggiungere la velocità massima di 10 Gbps. L’ultimo modem di Qualcomm implementa anche nuove funzioni di risparmio energetico, tra cui la PowerSave 2.0 che si basa sulla tecnologia 3GPP Release 16 Connected-Mode Wake-Up Signal, ma anche le tecnologie AI-Enhanced Signal Boost che dovrebbero aiutare i dispositivi alimentati a batteria a durare più a lungo durante il download alle massime velocità.

Il modem Snapdragon X65 è progettato principalmente per smartphone, tablet, PC e gadget hotspot mobile. Di recente abbiamo visto i primi smartphone alimentati con il modem Snapdragon X60 di Qualcomm. L’impressione è che assisteremo al lancio del modem X65 in un processore top di gamma Snapdragon di nuova generazione, destinato ad alimentare smartphone e altri gadget all’inizio del 2022.

Fonte Android Authority