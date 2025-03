Qualcomm lancia il modem X85 5G con velocità inedite e funzionalità AI avanzate

Nell'universo della tecnologia mobile, Qualcomm ha svelato il suo nuovo modem X85 5G durante il Mobile World Congress 2025. Questo dispositivo promette di rivoluzionare il modo in cui utilizziamo smartphone, PC e dispositivi IoT grazie a velocità di download impressionanti, una maggiore efficienza energetica e funzionalità AI evolute. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Velocità e larghezza di banda superiori

Il modem Qualcomm X85 5G offre prestazioni senza precedenti, con velocità di download che raggiungono i 12.5 Gbps e upload che sfiorano i 3.7 Gbps. Questo significa che gli utenti possono aspettarsi un'esperienza di navigazione più fluida e reattiva, ideale per chi utilizza internet per attività che richiedono banda larga come il gaming online o lo streaming di contenuti in alta definizione. Oltre a queste impressionanti velocità, il modem supporta anche una larghezza di banda di 400 MHz, un passo avanti significativo rispetto ai modelli precedenti.

Tecnologia AI integrata

Uno degli aspetti più innovativi del X85 è il suo processore AI integrato, progettato per gestire compiti di intelligenza artificiale in modo più efficiente. Questo acceleratore AI rende il modem il 30% più veloce nell'esecuzione di operazioni legate all'intelligenza artificiale, migliorando di conseguenza la forza del segnale, riducendo i lag e ottimizzando il consumo energetico. Grazie a queste migliorie, gli utenti possono contare su una connessione più stabile e un uso prolungato della batteria dei propri dispositivi.

Funzionalità avanzate per tutti i dispositivi

Il modem X85 non si limita quindi ai soli smartphone, ma si propone di rivoluzionare anche altri dispositivi tecnologici. Qualcomm sottolinea che sarà impiegato in una varietà di contesti, dall’internet domestico alle auto, fino a sistemi più complessi come quelli ferroviari. Caratteristiche come il gaming mobile fluido, il funzionamento ottimizzato dei setup dual-SIM e un tracciamento della posizione più preciso sono solo alcune delle funzionalità supportate. Inoltre, il modem è progettato per mantenere una connessione stabile anche in situazioni di alta densità di utenti, un problema comune nei luoghi pubblici affollati.

Alleanze strategiche e nuove soluzioni

Dietro il lancio del modem X85 ci sono importanti partnership con aziende come China Telecom, Google e Verizon, che conferiranno ulteriore credibilità al prodotto e amplificheranno le sue applicazioni. Qualcomm ha anche presentato un altro modem, il X82 5G Modem-RF, una soluzione più accessibile che offre comunque velocità multi-gigabit e si adatta a un pubblico più ampio. Entrambi i modelli sono già nelle mani di diversi produttori, il che significa che i consumatori possono aspettarsi di vedere dispositivi equipaggiati con questi modem sul mercato entro la fine dell'anno.

Qualcomm continua a spingere i confini della tecnologia 5G, con l'obiettivo di rendere le connessioni più veloci e smart per tutti i tipi di utenti, mantenendo il passo con le crescenti esigenze digitali della società moderna.