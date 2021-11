Qualcomm cambia i nomi dei chip: il 30/11 arriva Snapdragon 8 Gen 1?

I vari produttori di chip e semiconduttori lavorano sodo per cercare di raggiungere i livelli prestazionali dei processori Qualcomm, ma l’azienda statunitense riesce sempre ad evolversi per far fare ai suoi chip Snapdragon un salto di qualità.

Qualcomm ha reso noti alcuni importanti cambiamenti, che verranno poi discussi nel dettaglio durante la Snapdragon Tech Summit in programma il 30 novembre. Tanto per cominciare, Snapdragon comincerà ad esistere come marchio autonomo, separato da Qualcomm.

Ma il cambiamento più grande potrebbe riguardare il modo in cui l’azienda gestisce la denominazione dei suoi prodotti a semiconduttori. Per anni, Qualcomm ha individuato i suoi chip con nomi a tre cifre, come Snapdragon 480, Snapdragon 765 o Snapdragon 888.

Il primo numero serviva per far capire ai clienti quanto fosse potente il chip (quelli della serie 8 sono dei top di gamma, mentre i modelli della serie 4 erano destinati agli entry-level). Il secondo numero indicava in genere le versioni generazionali annuali (passando da uno Snapdragon 865 a un 875), mentre le modifiche al terzo numero mostravano generalmente aggiornamenti minori (come dallo Snapdragon 765G allo Snapdragon 768G).

Oltre ad essere un sistema un po’ confusionario, Qualcomm sta anche “finendo” i numeri: la serie 8 è già arrivata a Snapdragon 888, la serie 7 è già su Snapdragon 780 e la serie 6 può già contare su Snapdragon 695.

Per questo Qualcomm ha deciso di passare a “una serie a una cifra e un numero di generazione, allineandosi con altre categorie di prodotti”, a partire dal prossimo annuncio che riguarderà il suo prossimo top di gamma della serie 8 (in base al vecchio sistema doveva chiamarsi Snapdragon 898, ndr). Qualcomm utilizza già uno schema di denominazione generazionale per i suoi processori Snapdragon per PC, come Snapdragon 8cx Gen 2 o Snapdragon 7c Gen 2.

Ma allora quale sarà il nuovo schema? Come si chiameranno i prossimi chip? Qualcomm non lascia trapelare alcun dettaglio, anche se l’annuncio dovrebbe arrivare allo Snapdragon Tech Summit in programma la prossima settimana.

Fonte The Verge