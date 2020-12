Qualcomm annuncia Snapdragon 678, il nuovo processore per la fascia media e gli amanti del gaming

Non solo processori super prestanti per Qualcomm. Il produttore statunitense ha presentato da qualche ora la piattaforma mobile Snapdragon 678, un nuovo chipset della serie 600 che può essere considerato il successore del processore Snapdragon 675, lanciato nel 2018. Il nuovo SoC include la CPU Qualcomm Kryo 460 con una velocità di clock fino a 2,2 GHz e la GPU Adreno 612. Le funzionalità della fotocamera supportate dallo Snapdragon 678 sono alimentate dal processore di segnale immagine (ISP) Qualcomm Spectra 250L.

Qualcomm fa anche sapere che il nuovo processore garantirà un miglioramento delle foto, grazie al motore AI Qualcomm di terza generazione insieme a funzionalità come la sfocatura Bokeh e l’autofocus laser. Il video 4K HD illimitato può essere registrato e personalizzato con slo-mo e altre funzionalità. Le immagini fisse possono sfruttare lo zoom ottico fino a 5x e la modalità ritratto, con supporto per doppia fotocamera fino a 16 MP.

Tuttavia, come precisato anche dal produttore statunitense, Snapdragon 678 è un processore che piacerà soprattutto agli amanti del gaming, perchè è in grado di dare vita “a video, giochi e musica in streaming con un’incredibile chiarezza e una grafica meravigliosa”. La CPU Kryo 460 e la GPU Adreno 612 consentono un rendering grafico più veloce, consentendo un’ottima nitidezza “realistica” delle immagini.

Tuttavia, la piattaforma mobile Snapdragon 678 non supporta il 5G. Il chipset presenta il modem Snapdragon X12 LTE con download fino a 600 Mbps e caricamenti fino a 150 Mbps.

Lo Snapdragon 678 verrà prodotto utilizzando il processo a 11 nm, ed è per questo motivo che non lo troveremo su nessun top di gamma del 2021. Tuttavia, il nuovo processore potrà consentire ad un telefono di fascia medio-bassa non solo la realizzazione di foto più che decenti, ma anche la possibilità di vivere un’esperienza di gioco che non si vede tutti i giorni nei telefoni “mid-range”.

Kedar Kondap, Vice Presidente del Product Management di Qualcomm, rivela che il nuovo processore Snapdragon 678 “offre funzionalità mobili avanzate per l’intrattenimento quotidiano a velocità eccezionali su connessioni affidabili e batteria a lunga durata per i consumatori di tutto il mondo”.

Fonte Phone Arena