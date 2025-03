Qualcomm accusa ARM di pratiche anticoncorrenziali: un conflitto che sconvolge il settore tecnologico

La recente denuncia di Qualcomm contro ARM ha riaccesso i riflettori su una disputa legale che perdura da tempo, evidenziando tensioni che potrebbero avere ripercussioni significative sull’ecosistema dei semiconduttori e sui dispositivi che ne fanno uso. A partire dal primo processo conclusosi a fine 2024, la controversia tra le due aziende non accenna a placarsi. Un comunicato di Bloomberg ha confermato che Qualcomm ha formalizzato accuse di pratiche monopolistiche nei confronti di ARM presso le autorità antitrust in tre continenti.

Le origini di una competizione agguerrita

La rivalità tra Qualcomm e ARM si è intensificata nel tempo, generando preoccupazioni circa la stabilità dell’ecosistema Android e di una vasta gamma di dispositivi tecnologici. Questi includono non solo smartphone e tablet, ma anche apparati come sensori, router e persino elettrodomestici con funzionalità smart. Qualcomm sostiene che, per oltre venti anni, ARM ha mantenuto una strategia aperta, garantendo accesso alle proprie tecnologie in licenza, creando così un mercato competitivo e diversificato.

Tuttavia, Qualcomm afferma che negli ultimi anni, ARM ha modificato il proprio approccio, adottando pratiche che minacciano il settore dei semiconduttori. Secondo l’accusa, ARM si sta allontanando dall’idea di fornire esclusivamente architetture di base, per passare a offrir soluzioni più integrate e complete, aumentando così la competizione diretta con le aziende che, come Qualcomm, sono licenziatarie delle sue tecnologie.

I dettagli della denuncia di Qualcomm

La denuncia è stata presentata a organismi di controllo in vari paesi, tra cui la Federal Trade Commission negli Stati Uniti, la Commissione Europea e la Korea Fair Trade Commission . Qualcomm accusa ARM di limitare l’accesso a tecnologie cruciali, spingendosi a promuovere i propri chip a discapito delle aziende che licenziano le sue architetture, inclusa Qualcomm stessa.

In diverse dichiarazioni, Qualcomm ha sottolineato che la nuova strategia di ARM non solo compromette la sua posizione nel mercato, ma mette a rischio tutta l’industria tecnologica che dipende dai chip basati su architettura ARM. La questione centrale sarebbe la decisione di ARM di non semplicemente fornire architetture, ma di sviluppare in modo diretto soluzioni di semiconduttori, aumentando così il conflitto con i partner di licenza.

La risposta di ARM e il contesto attuale

ARM ha prontamente respinto le accuse mosse da Qualcomm, etichettandole come una strategia per distogliere l’attenzione da questioni più gravi. Secondo ARM, il vero problema ruota attorno alle licenze per la realizzazione di chip destinati ai server, che Qualcomm sostiene siano valide dopo l’acquisizione di Nuvia. Al contrario, ARM ritiene che queste licenze non siano trasferibili e debbano essere soggette a revisioni, soprattutto per la loro applicazione nell’ambito dei chip destinati a computer.

Questa controversia legale rappresenta un capitolo cruciale in un settore particolarmente dinamico e competitivo. Con entrambi i colossi impegnati a difendere le proprie posizioni, il futuro della tecnologia legata ai semiconduttori potrebbe attraversare fasi di incertezza e possibile ristrutturazione. Il panorama è complesso e la battaglia tra Qualcomm e ARM continua a evolversi, attirando l’attenzione di osservatori e analisti dell’industria, sempre più consapevoli delle implicazioni più ampie di questo conflitto.