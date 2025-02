QNAP presenta il nuovo NAS TS-h765eU: innovazione e prestazioni per lo storage edge

QNAP Systems ha recentemente arricchito la sua gamma di dispositivi di rete con il NAS TS-h765eU, un modello progettato appositamente per gli ambienti di edge storage. Tale dispositivo, con altezza di 1U e progettato per un’installazione a profondità ridotta, si propone come una soluzione ideale per gli spazi limitati, come armadi multimediali e rack montati a parete in uffici o ambienti industriali. La versatilità di questo NAS è evidente nelle varie applicazioni per cui può essere sfruttato, rendendolo un'opzione attraente per le organizzazioni che richiedono soluzioni flessibili e innovative.

Design compatto e funzionalità potenziate

Con una profondità di soli 292,1 mm, il TS-h765eU si inserisce perfettamente in spazi ristretti, senza compromettere le prestazioni. Questo modello è dotato di quattro bay per unità da 3,5 pollici SATA, oltre a tre slot PCIe NVMe E1.S/M.2, che permettono l'installazione di SSD per ottimizzare le performance di lettura e scrittura. La struttura compatta lo rende adatto per una varietà di ambienti di lavoro, che spaziano da uffici a sale multimediali e anche a installazioni temporanee come veicoli di trasmissione mobile.

Performance elevate per necessità di archiviazione

Il nuovo dispositivo è alimentato da un processore della serie Intel Atom x7000C, che consente di eseguire applicazioni multitasking senza alcun rallentamento. Questo, abbinato a 8GB di RAM DDR5 , garantisce una gestione fluida delle operazioni di storage. L'elevato livello di prestazioni si traduce anche in una maggiore efficienza per le operazioni quotidiane, rendendolo perfetto per aziende che gestiscono grandi volumi di dati o che necessitano di operazioni di backup frequenti.

Le due porte 2.5GbE integrate offrono connettività rapida e, se richiesto, è possibile potenziare il sistema con due ulteriori porte da 10GbE, per gestire traffico dati sempre più intenso. Grazie a questo approccio modulare, il TS-h765eU si adatta perfettamente a diversi scenari di utilizzo e carichi di lavoro variabili.

Sicurezza e affidabilità dei dati

Uno dei punti di forza del TS-h765eU è la bontà del sistema operativo QuTS hero, che si basa su ZFS. Questa piattaforma offre robuste operazioni di protezione dati, mirando a garantire l'integrità e l’immutabilità delle informazioni. Grazie alla protezione WORM , i dati rimangono al sicuro da modifiche non autorizzate, assicurando che informazioni preziose rimangano inalterate nel tempo. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per le aziende che operano in settori con rigorose normative sulla sicurezza dei dati.

Supporto per SSD e espandibilità

Con i tre slot PCIe NVMe E1.S/M.2, il dispositivo non solo permette l’installazione di SSD per aumentare la capacità di archiviazione, ma consente anche una maggiore flessibilità per eventuali espansioni future. Gli SSD E1.S supportati, disponibili in varie altezze, offrono benefici come protezione contro la perdita di alimentazione e la possibilità di sostituzione a caldo, facilitando così la manutenzione e l’aggiornamento del sistema senza tempi morti significativi.

In un panorama dove la rapidità di accesso ai dati è cruciale, il TS-h765eU rappresenta una risorsa fondamentale, capace di soddisfare le esigenze delle aziende moderne.

Versatilità dell’installazione

La capacità di installare il TS-h765eU in spazi di limitate dimensioni senza compromettere le funzionalità lo rende un dispositivo dall'alto valore strategico per le aziende. Questo NAS può infatti essere collocato in svariati contesti, da piccole stanze server a ambienti altamente dinamici, dimostrando la sua utilità in una vasta gamma di applicazioni. La portabilità del dispositivo rende questa soluzione particolarmente interessante per gli ambiti in cui è richiesta flessibilità e immediatezza nelle operazioni quotidiane, come nel caso di eventi temporanei o layout di lavoro in continua evoluzione.

L'integrazione con dispositivi esterni, come il JBOD USB QNAP TR-004U, consente di espandere ulteriormente le possibilità di archiviazione e backup, rendendo il NAS non solo una scelta tecnologica, ma un vero e proprio alleato per una gestione efficiente delle informazioni.