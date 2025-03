Qanba Q7 Obsidian 2: caratteristiche e prestazioni a confronto nel mondo dei videogiochi

Il Qanba Q7 Obsidian 2 si presenta come un joystick arcade di alta gamma, pensato per coloro che amano i giochi di combattimento. Con una costruzione solida e componenti di alta qualità, questo dispositivo è concepito per garantire prestazioni eccellenti, nonostante alcune carenze che lo rendono meno comodo nella personalizzazione. Scopriamo insieme le sue peculiarità e come si colloca nel mercato.

Descrizione e design del Qanba Obsidian 2

Il Qanba Q7 Obsidian 2 è un joystick arcade che si distingue per la sua struttura robusta, progettata per resistere a sessioni di gioco intense. Il modello, con dimensioni generose di 48.5 x 26 x 11.7 cm e un peso di circa 3.35 kg, è facile da trasportare nonostante la sua sostanzialità. La finitura in plastica nera conferisce un aspetto elegante e premium, anche se tende a sporcarsi facilmente.

La parte superiore è dotata di un’ampia area per riporre le mani, permettendo movimenti fluidi e rapidi. I pulsanti, peraltro, sono caratterizzati da un’ottima reattività. È interessante notare che i tasti Sanwa montati su un telaio in alluminio garantiscono un feedback tattile notevole, superiore alla media. Tuttavia, l’accesso ai componenti interni richiama un certo grado di impegno: gli utenti devono svitare il pannello inferiore per cambiare i pulsanti o il joystick stesso.

Componenti e prestazioni

Una delle caratteristiche più apprezzabili del Qanba Obsidian 2 è sicuramente l’utilizzo di parti Sanwa, noto marchio nel settore dei joystick. Il joystick Sanwa JLF e i pulsanti OBSF offrono un’esperienza di gioco fluida e reattiva, perciò è facile effettuare combo e movimenti complessi nei titoli di lotta più impegnativi come Street Fighter e Tekken.

Sotto il pannello si trova una piastra in alluminio che aumenta la stabilità e migliora il suono dei pulsanti al tocco, rendendo l’interazione del giocatore ancora più coinvolgente. Il joystick è equipaggiato con un gate quadrato che offre un’ottima precisione, ma gli utenti possono optare per diverse configurazioni in caso di necessità.

Questa periferica si comporta bene non solo nei giochi di combattimento, ma anche in titoli side-scrolling e nelle esperienze velocistiche come Guilty Gear e Dragon Ball FighterZ, rendendola un prodotto versatile per diversi generi videoludici.

Limitazioni e critiche

Nonostante le sue qualità, il Qanba Q7 Obsidian 2 presenta alcune limitazioni che possono lasciare insoddisfatti i videogiocatori più esigenti. Una delle principali critiche riguarda la difficoltà di personalizzazione: a differenza di altri joystick premium, questo modello non possiede un’apertura facile per accedere ai componenti interni. La richiesta di rimuovere otto viti rende il processo poco pratico e macchinoso.

Un altro aspetto deludente è l’assenza di un cavo rimovibile, caratteristica che potrebbe migliorare la portabilità e la gestione del dispositivo. Sebbene includa uno spazio dedicato per riporre il cavo, il suo rientro nella custodia non è sempre immediato e potrebbe richiedere tempo e pazienza.

Infine, il prezzo di vendita, attualmente fissato a circa 249 dollari, potrebbe sembrare eccessivo se si considerano le lacune nel design e nelle funzionalità. Questa cifra, sebbene inferiore rispetto ad altri modelli di alta fascia, solleva interrogativi sulla sua convenienza rispetto alla concorrenza.