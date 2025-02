Prusa Core One: La nuova frontiera nella stampa 3D per appassionati e professionisti

La Prusa Core One segna un punto di svolta per il noto marchio specializzato nella produzione di stampanti 3D. Grazie al suo design CoreXY chiuso, questo modello si propone come una valida opzione sia per gli utenti esperti che per quelli alle prime armi, grazie alla sua compattezza e alla qualità di stampa. Analizziamo le caratteristiche, le modalità di installazione e le prestazioni di questa stampante, confrontandola con i principali concorrenti del settore.

Innovazione e design della Prusa Core One

La Prusa Core One rappresenta un'importante evoluzione nel catalogo di Prusa, noto fino ad oggi per i suoi sistemi di stampa cartesiani aperti. Con un design CoreXY chiuso, la Core One non è solo una rivisitazione estetica, ma offre anche migliorie funzionali. Grazie alla sua struttura solida, riesce a ridurre le vibrazioni e a garantire una qualità di stampa superiore, rendendola adatta a materiali tecnici come nylon e ABS.

Il design chiuso porta con sé precisi vantaggi operativi, ma può anche presentare delle sfide, specialmente con il PLA, in cui è necessario un buon sistema di raffreddamento. Nonostante queste complessità, la Core One si fa notare per la sua facilità di installazione, particolarmente nella versione pre-assemblata, che consente di avviare il processo di stampa in tempi rapidi. Un'innovazione che ha partecipato all'espansione della gamma Prusa è stata la dotazione avanzata di software e il supporto di una community molto attiva, il che la rende un prodotto altamente personalizzabile.

Semplicità di installazione e unboxing

Il modello Core One è disponibile in due varianti: quella pre-assemblata e quella da assemblare. Nella nostra esperienza, abbiamo esaminato la versione già assemblata. La stampante arriva ben protetta in un imballaggio sicuro e, nonostante i segni di usura sulla scatola, era integra al suo interno. Dopo aver aperto l'involucro di cartone e aver rimosso i fermi provvisori, è stato facile trasportarla e posizionarla in uno spazio di lavoro.

Procedere con l'installazione è abbastanza intuitivo. È sufficiente collegare il monitor LCD e rimuovere i fermi di sicurezza. Il firmware era già privo di installazione, il che ha richiesto un breve processo di flash tramite una chiavetta USB inclusa nella confezione. Una volta impostati i parametri di calibrazione e assortito il filamento, la macchina era pronta in circa 15 minuti per la prima stampa. Interessante notare anche la possibilità di integrare una fotocamera opzionale per monitorare il processo di stampa da remoto, anche se il sistema di connessione richiede una certa manualità.

Caratteristiche tecniche e spazio di stampa

La struttura della Core One è progettata per abbattere le dimensioni complessive, mantenendo un'ottima qualità di stampa. Con misure di 415 × 444 × 555 mm e un peso di 22,5 kg, la stampante è robusta e stabile. Il suo design è caratterizzato da un case rigido in acciaio, che non solo aumenta il peso ma anche l'efficacia nel ridurre le vibrazioni durante il processo di stampa.

L'area di stampa della Core One misura 250 × 220 × 270 mm, offrendo più spazio rispetto alla precedente MK4S. Lo schermo LCD è di buona qualità e mette a disposizione una rotella per la selezione comandi. Il design prevede anche un accesso posteriore per l'alimentazione e un sistema di gestione avanzato, il che consente connessioni pratiche per la stampante alla rete Wi-Fi o Ethernet.

Ecosistema Prusa e funzionalità avanzate

La forza della Prusa Core One risiede non solo nelle sue specifiche tecniche, ma anche nell'ecosistema di supporto. Prusa Connect è una piattaforma che permette di gestire e monitorare la stampante a distanza, rendendo questa funzionalità particolarmente utile per chi possiede più stampanti. I file G-code possono essere caricati direttamente sulla piattaforma, facilitando così il flusso di lavoro.

Inoltre, la community Prusa offre un'ampia gamma di risorse e mod per personalizzare ulteriormente la stampante. La versatilità di Prusa Link, che consente il controllo in rete locale, è un ulteriore vantaggio per chi non desidera dipendere dall'accesso internet.

Prestazioni di stampa e confronto con la concorrenza

Quando si parla delle prestazioni della Prusa Core One, è evidente che offre risultati di alta qualità. Le stampe test, come il classico modello Benchy, evidenziano una precisione notevole. Anche stampando modelli complessi come un faro, la Core One conferma la sua efficacia, sebbene le differenze rispetto alla MK4S non risultino sempre evidenti.

Il confronto con altre stampanti di fascia alta, come quelle di BambuLab, non aiuta a trovare un chiaro vincitore. Con un design chiuso, la Core One può presentare difetti nella stampa di PLA, richiedendo attenzione alle temperature e al flusso d’aria. Tuttavia, per materiali tecnici, le prestazioni restano elevate, soddisfacendo le aspettative degli utenti più esigenti.

Prezzi e opzioni di acquisto

La Prusa Core One ha un prezzo che varia tra 1049 e 1349 euro, a seconda della versione scelta. Questo la posiziona in diretta competizione con marchi come BambuLab, che offre alternative più economiche e modelli con sistemi di multi-filamento. Mentre la scelta tra Core One e BambuLab dipende dalle necessità specifiche di ciascun utente, la qualità di stampa e la facilità d’uso della Core One la rendono un'opzione consigliata, in particolare per chi vuole un’esperienza di stampa completa e personalizzabile.

Per coloro che possiedono già una MK4S, esiste un kit di aggiornamento a un costo dimezzato rispetto all'acquisto di un nuovo modello. Alla luce di tutte queste considerazioni, la Prusa Core One emerge come una scelta interessante e solida per chi desidera esplorare il mondo della stampa 3D dalle basi fino a livelli superiori, in un contesto di community e supporto molto attivo.