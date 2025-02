Provando la MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC: La nuova frontiera delle schede grafiche

Il mondo delle schede grafiche è in continua evoluzione, e la MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC è al centro di questa rivoluzione. Con le sue prestazioni elevate e un design innovativo, questa scheda rappresenta un traguardo significativo per gli appassionati di gaming e professionisti del settore. Nelle prossime righe, esploreremo dettagliatamente le specifiche tecniche, il design e le prestazioni della MSI GeForce RTX 5090, mettendo a confronto le sue capacità con i modelli precedenti, come la RTX 4090 e la RTX 5080.

Le specifiche tecniche della Nvidia GeForce RTX 5090: Potenza e innovazione

La scheda MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC è equipaggiata con una potenza di calcolo straordinaria. Con il suo chip Blackwell GB202-300, la RTX 5090 vanta un impressionante numero di oltre 21.760 CUDA Core, 680 Tensor Core e 170 RT Core, il tutto supportato da 32 GB di memoria GDDR7 a 28 Gbps. La larghezza di banda della memoria è eccezionale, attestandosi a 1,79 TB/s grazie a un'interfaccia dati a 512 bit, un incremento notevole rispetto ai modelli precedenti.

La scheda è costruita attorno a tecnologie all’avanguardia, come i Tensor Core di quinta generazione e i nuovi RT Core, che promettono prestazioni superiori nel settore del ray tracing e dell'intelligenza artificiale. La frequenza di funzionamento della scheda è altrettanto sorprendente, con una Boost Clock raggiungibile di 2,565 MHz, superiore rispetto alla Founders Edition. Questo la rende una delle schede più potenti attualmente disponibili sul mercato consumer, in grado di affrontare qualsiasi titolo videoludico con estrema facilità.

Aggiungiamo che il sistema di alimentazione specifico include un connettore PCI-E a 16 pin, con un total board power di 600 watt, il che la colloca decisamente nella fascia alta delle schede grafiche per prestazioni e consumi.

Il design della MSI GeForce RTX 5090: Estetica e funzionalità

La MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC non è solo potente, ma anche visivamente straordinaria. La scheda è progettata per occupare ben quattro slot all'interno del case, con una lunghezza di 35.9 centimetri e un peso di 2.84 kg. La soluzione di raffreddamento non è da meno: la scheda è dotata di un sistema di dissipazione HYPER FROZR con tre ventole STORMFORCE a sette pale e una camera di vapore ottimizzata, capace di gestire efficacemente il calore.

Un particolare aspetto che colpisce è l'illuminazione ARGB, personalizzabile tramite software, che aggiunge un tocco di modernità al design già accattivante. Le ventole, progettate con tecnologia avanzata per massimizzare il flusso d'aria, sono funzionali ed esteticamente piacevoli. Da un punto di vista costruttivo, il backplate robusto non solo offre un supporto aggiuntivo alla scheda, ma contribuisce anche all’aspetto premium del prodotto.

MSI ha anche fornito un supporto per l’installazione, necessario per mantenere la scheda stabile all'interno del case, dato il suo peso considerevole. Questi dettagli confermano l'attenzione dell'azienda ai bisogni degli utenti e la predisposizione alla qualità.

Prestazioni nei giochi e benchmark: Un salto quantico

Quando si parla di prestazioni, la MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC non delude. I test condotti hanno mostrato miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti, con un incremento del 31,3% nelle performance in 4K gaming rispetto alla GeForce RTX 4090. Questo è particolarmente evidente nei benchmark di 3DMark, dove la RTX 5090 spacca la concorrenza, offrendo un vantaggio medio del 44% nella suite di ULBenchmark.

Non solo nel gaming, anche in ambiti di produttività come AI e rendering, la RTX 5090 offre risultati impressionanti, superando tutte le schede grafiche consumer precedenti. Il supporto per il ray tracing e il DLSS 4, che include anche il Multi Frame Generator, costituiscono un notevole salto rispetto alle generazioni precedenti, elevando ulteriormente l'esperienza utente.

I test di gestione della temperatura hanno rivelato che la scheda si mantiene a temperature stabili, toccando un picco di 65 gradi Celsius sotto carico senza l’ausilio di ventole aggiuntive. Le prestazioni sono costantemente ottimizzate sia in condizioni di gaming estreme che in situazioni di carico intenso.

Disponibilità e prezzo: Per chi è destinata questa scheda?

Attualmente, la disponibilità della MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC è limitata e il suo prezzo si attesta sopra i 3.000 euro. Si tratta di una cifra significativa, probabilmente oltre il budget di molti appassionati. Tuttavia, per i professionisti del gaming e per coloro che cercano le migliori prestazioni disponibili sul mercato, il costo è giustificato.

Le previsioni sono favorevoli, con l’arrivo della scheda su piattaforme di e-commerce come Amazon atteso a breve. Di sicuro, la domanda è elevata e i fan di MSI sono ansiosi di testare questa potente scheda grafica nei loro sistemi.

Ultime riflessioni sulla MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC

La MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC rappresenta un traguardo significativo nel campo delle schede grafiche, offrendo prestazioni straordinarie e un design accattivante. Sebbene non sia accessibile per tutti, chiunque decida di investire in questa scheda non rimarrà deluso. Le tecnologie integrate, insieme alla estrema potenza e capacità di dissipazione, rendono la RTX 5090 un prodotto di punta nel settore.

La nuova ammiraglia di MSI sta ridefinendo ciò che è possibile in ambito grafico, e non ci sono dubbi che le sue prestazioni faranno discutere per molto tempo. Se state cercando una scheda capace di affrontare qualsiasi sfida videoludica, la MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC è la risposta.