Prototipo di iPhone 13 descrive design Notch-Free e con porta USB-C

Mancano ancora alcuni mesi prima che Apple sveli l‘iPhone 12, ma le voci sull‘iPhone 13, che dovrebbe debuttare nell’autunno del 2021, sono già in circolazione. Il sito giapponese Mac Otakara oggi ha condiviso un approssimativo mockup stampato in 3D di un ‌iPhone da 5,5 pollici che proviene da “fonti Alibaba”. Il modello è basato su specifiche e voci trapelate, ma non essendo chiaro quale sia la fonte non possiamo dire quanto sia affidabile.

iPhone 13: ecco prime indiscrezioni sul design

Lo smartphone che vediamo riprodotto sarà il successore del più piccolo ‌iPhone da 5,4 pollici previsto nel 2020, quindi probabilmente uno dei dispositivi di fascia più bassa della gamma che arriverà nel 2021. Ha le stesse dimensioni dell’iPhone da 5,4 pollici, ma le modifiche al design mostrano cornici ultra sottili che quindi offrono un display più ampio.

‌Dal prototipo si può notare che l’iPhone‌ non presenta alcuna tacca per la fotocamera TrueDepth mentre la fotocamera FaceTime si trova nella parte anteriore centrale. Mac Otakara suggerisce che ‌Apple potrebbe utilizzare la tecnologia del sensore posto sotto il pannello di Samsung. Il sito specula anche su una possibile fotocamera nella parte inferiore dello schermo, una voce che non abbiamo mai sentito prima e che sembra davvero improbabile.

Un’altra importante novità sembra essere la presenza di una porta USB-C anziché di una porta Lightning. Nel corso degli anni diverse volte si sono rincorse notizie che Apple stesse per sostituire la porta Lightning con l’USB-C, cosa che in realtà non è ancora avvenuta. In realtà indiscrezioni che circolavano qualche settimana fa affermavano che il prossimo iPhone 13 sarà il primo senza porte, combinando la ricarica wireless con un sistema Smart Connector per il trasferimento dei dati. Mac Otakara ci tiene a precisare che il modello descrive solo un prototipo in fase di sviluppo, quindi i piani di Apple potrebbero alla fine cambiare: è improbabile che questo modello rappresenti la versione finale di “iPhone” che uscirà davvero nel 2021, ma ci fornisce sicuramente qualche indicazione.

Fonte macrumors