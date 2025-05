Protesta all’evento Microsoft Build: il focus sull’occupazione e il conflitto in Palestina

Durante la seconda giornata della conferenza Microsoft Build, un evento di riferimento per sviluppatori, si è verificata una protesta che ha interrotto il keynote del vice presidente di CoreAI, Jay Parikh. Questo evento si colloca in un contesto più ampio, dove le questioni politiche legate ai contratti tra Microsoft e il governo israeliano continuano a sollevare dibattiti tra i lavoratori tech e la comunità.

La protesta durante il keynote di Jay Parikh

Mentre Jay Parikh presentava le ultime innovazioni di Azure AI Foundry, è stato interrotto da un giovane ingegnere palestinese che ha sollevato la voce per denunciare la situazione del suo popolo. Con un forte messaggio, il manifestante ha esortato Parikh a chiudere i legami tra Microsoft e Israele, affermando: “Jay! La mia gente sta soffrendo! Taglia i legami! No Azure per apartheid! Libera Palestina!”

La sicurezza ha immediatamente condotto via il protestatore, il quale ha continuato a gridare in segno di protesta. Hossam Nasr, uno degli organizzatori del gruppo No Azure for Apartheid, ha confermato che il giovane era associato a loro, senza tuttavia rivelare la sua identità. Nasr ha evidenziato l’importanza di queste proteste, che sono cresciute in numero e intensità nei recenti eventi di Microsoft.

Proteste in aumento tra i dipendenti Microsoft

La protesta di ieri non è stata un caso isolato. Joe Lopez, un dipendente Microsoft, aveva già interrotto l’apertura della conferenza durante il discorso del CEO Satya Nadella, protestando contro l’uso della tecnologia Microsoft nel conflitto israelo-palestinese. Lopez, insieme ad un ex dipendente di Google, ha espresso l’urgenza di far sentire la voce dei lavoratori, affermando che “se rimaniamo in silenzio, pagheremo per quel silenzio con la nostra umanità.”

Queste azioni dimostrano un crescente malcontento tra i dipendenti, che si sentono coinvolti moralmente nelle implicazioni dei contratti aziendali con il governo israeliano. In un’email inviata a migliaia di colleghi, Lopez ha invitato i suoi compagni a prendere posizione e a stare uniti contro le politiche aziendali che molto spesso li vedono in conflitto con i principi umanitari.

La risposta di Microsoft e il contesto del conflitto

In risposta a queste proteste, Microsoft ha recentemente rilasciato dichiarazioni sul suo rapporto con il Ministero della Difesa israeliano, assicurando che questo sia gestito come una normale relazione commerciale. L’azienda ha inoltre dichiarato di aver realizzato un’analisi interna insieme a una società esterna per esaminare l’uso della sua tecnologia nel conflitto a Gaza. Microsoft ha ribadito di non aver trovato prove che i suoi servizi Azure e le tecnologie AI siano state utilizzate per nuocere alle persone.

Questa dichiarazione è in linea con la necessità di molte aziende di gestire la loro immagine pubblica, soprattutto in un’epoca di crescente consapevolezza sociale e politica tra i lavoratori. La situazione in Palestina e i contratti nordamericani sono portatori di una domanda etica che occupa un posto centrale nel dibattito attuale sulla responsabilità delle tech corporation nel mondo.

Il futuro di Microsoft nel settore AI

Jay Parikh, che ha assunto il ruolo di leader nello sviluppo della piattaforma AI di Microsoft, ha una carriera di successo avendo contribuito in passato alla cultura ingegneristica di Meta. Nonostante le turbolenze di questi eventi, Parikh è stato visto tornare sul palco, cercando di proseguire con la presentazione. Il suo compito include la creazione di strumenti per una nuova era di applicazioni basate sulla tecnologia AI.

Con un settore in continua evoluzione, Microsoft si trova di fronte a sfide non solo tecniche, ma anche etiche. Le tensioni interne e le manifestazioni dei dipendenti potrebbero influire sulla direzione futura dell’azienda e sull’approccio verso le sue relazioni commerciali internazionali.