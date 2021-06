Il prossimo iPad mini avrà cornici più sottili, una porta USB-C e il chip A14

Jon Prosser ha da poco lanciato il suo nuovo sito web, che prende il nome di Front Page Tech. Tra le prime notizie, il noto leaker ha condiviso i rendering che mostrano il presunto design dell’iPad mini di prossima generazione.

In linea con i dettagli condivisi all’inizio di questo mese da Mark Gurman e Debby Wu di Bloomberg, Prosser afferma che il nuovo iPad mini presenterà cornici più sottili attorno al display e nessun pulsante home, con il Touch ID spostato sul pulsante di accensione come nell’ultimo iPad Air. Il report di Prosser aggiunge che il nuovo iPad mini passerà da un connettore Lightning ad un USB-C e sarà dotato di altoparlanti “decisamente migliorati”.

Sempre secondo il famoso leaker, il nuovo iPad mini sarà alimentato con un chip A14, supporterà il 5G e sarà inoltre compatibile con una nuova Apple Pencil di dimensioni ridotte. Il dispositivo verrà lanciato entro la fine dell’anno in tre colorazioni, ovvero nero, argento e oro.

Prosser afferma inoltre che il nuovo iPad mini avrà dimensioni di 206,3 mm x 137,8 mm x 6,1 mm, mentre sulle dimensioni del display non sono ancora emersi dettagli concreti, anche se Bloomberg ha affermato in precedenza che il nuovo modello potrebbe avere un display da 8,5 a 9 pollici. La parte posteriore è simile a quella dell’attuale iPad Air, con una singola fotocamera e uno Smart Connector.

Ma ci si può fidare di Jan Prosser? Tendenzialmente sì, dato che il leaker indovina spesso le sue indiscrezioni, come ad esempio il fatto che il nuovo iMac sarebbe stato disponibile in una varietà di colori. Tuttavia, anche Prosser incappa talvolta in qualche errore: il leaker si era detto certo che Apple avrebbe presentato un nuovo MacBook Pro al WWDC, ma nel corso dell’evento non si è visto nulla in merito.

Fonte MacRumors