Prossimo Galaxy Z Flip avrà tripla fotocamera e display più ampio

Il Galaxy Z Flip è il secondo modello di telefono pieghevole in casa Samsung e, sebbene abbia un prezzo di ben €1520, non presenta grande caratteristiche in termini di specifiche tecniche: ha un processore Qualcomm Snapdragon 855+ e solo due fotocamere posteriori, una principale e un grandangolo da 12 MP. L’azienda sudcoreana però vuole superare queste carenze e presentare un nuovo Z Flip con caratteristiche tecniche superiori.

Secondo i brevetti di design depositati da Samsung presso il WIPO (World Intellectual Property Office), la società starebbe studiando due opzioni di design per il suo prossimo telefono Galaxy Z Flip. Entrambi questi design mostrano una configurazione a tripla fotocamera. Un’opzione mostra una configurazione a tripla telecamera disposta orizzontalmente, lasciando un piccolo spazio per il display nella copertina. Un altro design utilizza una configurazione a tripla fotocamera disposta verticalmente, facendo spazio a un display di copertura più grande.

Le immagini depositate mostrano obiettivi per fotocamere di forma circolare. Ciò potrebbe significare che probabilmente non vedremo una fotocamera zoom periscopio simile al Galaxy S20 Ultra nel Galaxy Z Flip 2. Samsung potrebbe dotare di un obiettivo zoom 2x o 3x il Galaxy Z Flip di prossima generazione. La fotocamera selfie è ancora posizionata all’interno di un foro centrato ritagliato dallo schermo. Entrambi i design dispongono anche di un lettore di impronte digitali montato lateralmente e di una porta USB di tipo C.

I brevetti di design non rivelano altre specifiche e non garantiscono che il colosso dello smartphone sudcoreano utilizzerà uno di questi design per il prossimo pieghevole. Tuttavia speriamo che Samsung porti migliorie sia nel comparto fotografico che nel processore.

Fonte Sammobile