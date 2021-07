Il prossimo chip top di gamma di Qualcomm si chiamerà Snapdragon 898

Il prossimo chipset per smartphone di fascia alta di Qualcomm si chiamerà Snapdragon 898. La rivelazione arriva dal noto leaker Ice Universe, che si pone quindi in contrasto con quanto sostenuto fino ad oggi da altre fonti. Le precedenti voci suggerivano infatti che il successore di Snapdragon 888 si sarebbe chiamato Snapdragon 895.

Indipendentemente da quale sarà la sua denominazione, il SoC viene individuato nel numero di modello SM8450. Stando ad un precedente report, il chip sarà basato sulla nuova architettura Armv9 di Arm: un aspetto che è stato confermato anche dallo stesso Ice Universe e che precisa come i core principali della CPU Kryo 780 saranno in grado di raggiungere velocità di clock di circa 3,09 GHz.

Il core principale sarà basato sulla CPU Arm Cortex-X2, che è il successore del core Cortex-X1 su cui si basa il Kryo 680 di Snapdragon 888. Secondo quanto affermato da Arm, il core principale sarà il 16% più veloce dell’X1. Per fare un paragone efficace, il core di elaborazione principale di Snapdragon 888 funziona fino a 2,84 GHz, mentre la sua versione leggermente potenziata, lo Snapdragon 888 Plus, offre velocità di clock massime di 2,995 GHz. Pertanto, Snapdragon 888 Plus risulta essere quasi il 10% più veloce della variante standard.

La suddetta frequenza di 3,09 GHz potrebbe non apparire così impressionante, ma vale la pena ricordare che il nuovo chip Snapdragon 898 trarrà anche vantaggio dal processo a 4 nm, mentre gli attuali chip di punta di Qualcomm si basano sul nodo a 5 nm.

Anche gli altri core saranno probabilmente basati sui nuovi design di Arm e questo consentirà un importante aumento delle loro prestazioni. Il chip dovrebbe presentare la GPU Adreno 730 che si presume possa rappresentare un notevole miglioramento rispetto all’Adreno 660. In più, il processore dovrebbe anche integrare il modem X65 5G a 4 nm.

Fonte Phone Arena