Prossima novità per gli utenti Mac: il pairing in prossimità che arriva anche sui computer Apple

Con il crescente sviluppo delle funzionalità dei dispositivi Apple, nuovi aggiornamenti si preparano a semplificare ulteriormente la vita degli utenti. Uno degli aspetti più attesi è l’introduzione della funzione di "pairing in prossimità" sul Mac, un'opzione già nota a chi utilizza iPhone e iPad. Questa funzione, che ha fatto il suo esordio con iOS 11, permette la trasmissione rapida di dati e configurazioni semplicemente avvicinando i dispositivi. Scopriamo di più su questa novità in arrivo per i computer di Cupertino.

Il pairing in prossimità sbarca sui Mac

Secondo quanto riportato da 9to5Mac, l'ultima scoperta nel codice di iOS 18.4 rivela che la funzione di pairing in prossimità sarà presto disponibile per i Mac, aprendo così nuove porte alla sincronizzazione delle impostazioni. Utilizzando un dispositivo iOS, gli utenti potranno scannerizzare un codice di abbinamento visualizzato sullo schermo del Mac, permettendo così il trasferimento automatico di alcune impostazioni da iPhone o iPad. Tra queste potrebbero esserci anche le credenziali di accesso di Apple Account.

Funzionalità esistente ma limitata

Attualmente, il sistema operativo macOS supporta la funzione di pairing in prossimità, ma ciò è riservato esclusivamente ai computer che sono registrati con soluzioni di gestione dei dispositivi mobili , come Apple School Manager, Apple Business Manager e Apple Business Essentials. Questo significa che gli utenti che stanno configurando un nuovo Mac devono inserirvi manualmente i dettagli del proprio Apple Account o, in alternativa, ripristinare le impostazioni da un altro Mac utilizzando un cavo Thunderbolt. Vista la complessità del processo, l’introduzione di questa nuova funzionalità rappresenta una vera e propria semplificazione per tutti gli utenti.

Aggiornamenti su iOS e macOS

Le indiscrezioni sul codice di iOS 18.4 fanno presagire che il pairing in prossimità diventerà accessibile a tutti gli utenti con un futuro aggiornamento software, previsto, secondo le ultime notizie, per macOS 15.4. Questo aggiornamento è caratterizzato da diverse novità significative, tra cui l'introduzione del nuovo Mail app, che ha già debuttato sull’iPhone con iOS 18.2.

Espansione del supporto per l'intelligenza artificiale

Oltre alle nuove funzionalità di pairing, sia iOS 18.4 che macOS 15.4 segneranno un passo avanti per l'intelligenza artificiale di Apple, ora disponibile in un numero maggiore di lingue. Le nuove funzionalità includeranno il supporto per il francese, il tedesco, l'italiano, il portoghese , lo spagnolo, il giapponese, il coreano e il cinese semplificato, senza dimenticare l’inglese localizzato per Singapore e India.

Tempistiche di rilascio

Apple ha dichiarato che questi aggiornamenti software verranno rilasciati al pubblico durante il mese di aprile. Gli utenti dei diversi dispositivi Apple possono quindi aspettarsi a breve il lancio di novità che promettono di migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso con i prodotti dell’azienda di Cupertino.

Con l'introduzione della funzione di pairing in prossimità, Apple continua il suo percorso di evoluzione tecnologica, cercando di rendere sempre più fluido il passaggio da un dispositivo all'altro, ponendo l'utente al centro dell'innovazione.